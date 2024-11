Kovář byl šest týdnů na lůžku, vrátil se vítězně: Pomohlo mi, že mám děti

Jak jste se cítil?

„Dobře. Jsem rád, že jsem zase zpátky s klukama a v zápasové atmosféře. Už to bylo opravdu dlouhý. Měl jsem zhruba týden ostřejšího tréninku, což je málo. Budu dál trénovat, dál se do toho dostávat, nabírat síly. Po šesti týdnech na lůžku to bude chvíli trvat.“

Sparta začala dobře, dala tři rychlé góly. Pomohlo vám to?

„Když se na to podíváte očima gólmana, úplně se vám to nelíbí. Víte, že potom přijde koncert druhé strany. Ale dvojzápas je trošku jiný než extraliga. Sčítají se góly, nikdo pořádně neví, co vlastně rozhodne. Sice 3:0 může vypadat hezky, ale ono se ještě bude hrát minimálně šedesát minut. Jakýkoli gól může rozhodnout a byl důležitý ten náš čtvrtý, stejně jako pro Třinec mohl být důležitý ten jediný, který tady dali. Jsme opravdu jen v půlce.“

Když snadno vedete 3:0, obvykle míříte ke třem bodů. Tady ne. Potřebovali jste zachovat klid, aby se Třinec dvěma, třemi góly nevrátil zpátky?

„To je otázka na trenéra, na hráče. Já jsem po dvou měsících stál v bráně a opravdu se jen snažil soustředit. Ani jsem nevnímal, že je to dvojzápas, spíš jsem chtěl být platný, vrátit se do toho režimu. Pro mě byla důležitá každá minuta, kterou jsem na ledě vydržel. Až teď mi zpětně dochází, že hrajeme play off. Budeme hrát odvetu, ale do zápasu jsem šel s úplně něčím jiným, než abych přemýšlel, jak máme hrát.“

Jediný třinecký gól padl z dorážky 1,2 sekundy před koncem druhé třetiny. Co se tam stalo?

„Hráč tečoval střelu před bránou, letěla na lapačku. Od mých kalhot se odrazila vedle brány a další hráč (Kurovský) zareagoval rychleji a zasunul.“

S čím pojedete do Třince? Hrát na 0:0 aby asi nebylo dobré.

„Je to hokej, není to fotbal. V hokeji tohle nejde. Kdo ho sleduje, ví, že jakmile mančaft začne jen vyčkávat, tak se mu to těžce vymstí. Zvlášť v Třinec je zrovna tým, který na tuhle pasivitu čeká a umí soupeře vytrestat. Taktiku připravují trenéři, ale předtím ještě hrajeme v pátek a sobotu těžké zápasy. Ale tím mě ještě nestrašte. Budeme teď hodně na ledě a až dohrajeme sobotní zápas, asi se budeme bavit o tom, jak začneme v Třinci.“

Jiné jsou v CHL taky přesilovky. jaké to je pro vás, když i po gólu početní převaha pokračuje?

„Člověk to zaznamená. Tady se pokračuje dál. Nejsem si úplně jistý, jestli je hokej na takové novinky připravený, aby se takové věci zkoušely. Na druhou stranu si to CHL může dovolit, ale mně se to nelíbí. Ale tak to budeme hrát.“

Jak se vám dýchalo, když před vámi operovaly hory masa jako Addamo nebo Kurovský?

„Moc toho vidět není, no. Když se podíváte na jakoukoli přesilovku, nikdo to dneska nehraje jinak. Doba 90. let, kdy kluci pochytali v bráně padesát střel za zápas. Všechno bylo krásně vidět, všechno pochytali. Ta doba je dávno pryč. Dneska v přesilovce není střely, kterou by gólman jednoduše viděl. A když už ji vidí, je to proto, že udělá nějakou dobrou práci. Puk si musí najít. V tom se naše práce nejvíc změnila. Máme před sebou pořád lidi a většinou ty největší, které soupeř může nabídnout.“

Kdy jste se začal těšit?

„Mám doma devítiměsíční dítě. Neměl jsem čas o tomhle přemýšlet, věnoval jsem se jiným věcem. Možná i proto, že ty děti mám, to uteklo rychleji. Ale za svou kariéru jsem tak dlouhou pauzu neměl.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:20. Hyka, 08:49. Hrabík, 11:44. Kousal, 51:06. Irving Hosté: 39:59. Kurovský Sestavy Domácí: Kovář (Michajlov) – Krejčík, Mikliš, Moravčík, Mozík, Tomek, Irving, Tomov – Hyka, Sobotka, Řepík – Chlapík, Horák, Kousal – Vitouch, Lajunen, Hrabík – Forman, Najman, Daníček. Hosté: Mazanec (Petrík) – Smith, Jeřábek, Jank, Kundrátek, Nedomlel, Adámek – Kovařčík, Cienciala, Nestrašil – Teplý, Sikora, Daňo – Roman, Vrána, Kurovský – Addamo, Hrehorčák, Čacho – Dravecký. Rozhodčí Schrader, Kohlmüller – Hynek, Svoboda Stadion O₂ arena, Praha Návštěva 7689 diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE