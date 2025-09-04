Předplatné

Sparta - Lulea 2:1sn. Druhá výhra v Lize mistrů. Švédský kolos srazil až Chlapík

Střídačka Sparty oslavuje proměněný nájezd kapitána Filipa Chlapíka
Střídačka Sparty oslavuje proměněný nájezd kapitána Filipa ChlapíkaZdroj: Michal Beránek / Sport
Gólman Sparty Jakub Kovář likviduje další nájezd soupeře z Luley
Hokejisté Sparty oslavují vybojované vítězství nad Luleou
Útočník Sparty Kryštof Hrabík se pokouší tečovat puk
Trenér Sparty Pavel Gross ze střídačky domlouvá svým svěřencům
Sparťan Kryštof Hrabík v potyčce se soupeřem z Luley
Útočník Adam Raška při své premiéře za Spartu
Trenér Sparty Pavel Gross na střídačce ukazuje svoji tabulku
Hokejisté Sparty ve třetím zápase Ligy mistrů vyhráli 2:1 po samostatných nájezdech nad Luleou a připsali si druhou výhru v ročníku. Duel, který se odehrál v chomutovském azylu, rozhodl jediným proměněným nájezdem kapitán Pražanů Filip Chlapík. Výběr kouče Pavla Grosse v utkání vedl díky trefě Jakuba Krejčíka, ale soupeř ze Švédska ale brzy srovnal v přesilovce. Víc už mu ale nedovolil brankář Jakub Kovář. Sparťanský dres poprvé oblékl i důrazný útočník Adam Raška.

Už po 73 sekundách nabídnul Lulee přesilovou hru faulem Chlapík a brankáři Jakubu Kovářovi pomohla po střele Pontuse Andreassona tyč. Po návratu z trestné lavice Chlapík ujel, ale na gólmana Matteuse Warda nevyzrál. Sparta se neprosadila při dvou trestech Oscara Engsunda.

Po 107 vteřinách druhé části se Sparta radovala z vedení. Po přihrávce Michaela Špačka se trefil z pravého kruhu obránce Jakub Krejčík. V 25. minutě se v přesilové hře za špatné střídaní Pražanů prosadil Anton Levtchi a vyrovnal. Vrátit Spartě náskok mohl Chlapík, ale nezužitkoval ani další únik. Sparta potom odolala při trestu Adama Rašky, který v barvách Sparty debutoval po příchodu z farmy Minnesoty v Iowě.

Ve třetí třetině se Lulea ubránila při vyloučení Edvina Hammarlunda. V 52. minutě pomohla Wardovi tyč po střele Nikka Seppäläho a Sparta nevyužila ani další přesilovku při pobytu Kaspera Kotkansala na trestné lavici. Tým kouče Pavla Grosse neproměnil ani tlak při trestu Levtchiho v prodloužení.

V nájezdech se prosadil jako jediný Chlapík a Sparta navázala na úvodní vítězství v Klagenfurtu z minulého týdne. Následně prohrála na ledě norského Storhamaru 2:4.

Další zápas čeká Spartu v sobotu opět v Chomutově, kde od 15.30 vyzve dalšího švédského obra - Frölundu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Frölunda3300011:39
2Ilves3300012:69
3KalPa3210013:48
4Zürich3201010:57
5Brno220009:36
6Brynäs3200110:66
7Salzburg320017:56
8Zug211008:35
9Sparta311018:65
10Luleå310207:75
11Rauma210017:53
12Eisbären210015:33
13Bern210014:43
14Bolzano210014:63
15Klagenfurt310026:103
16Storhamar310025:113
17Bremerhaven201015:52
18Odense301028:122
19Belfasts Giants200116:101
20Mountfield200113:91
21Ingolstadt200022:70
22Lausanne200023:90
23Grenoble200021:70
24Tychy300032:100

