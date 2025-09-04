Sparta - Lulea 2:1sn. Druhá výhra v Lize mistrů. Švédský kolos srazil až Chlapík
Hokejisté Sparty ve třetím zápase Ligy mistrů vyhráli 2:1 po samostatných nájezdech nad Luleou a připsali si druhou výhru v ročníku. Duel, který se odehrál v chomutovském azylu, rozhodl jediným proměněným nájezdem kapitán Pražanů Filip Chlapík. Výběr kouče Pavla Grosse v utkání vedl díky trefě Jakuba Krejčíka, ale soupeř ze Švédska ale brzy srovnal v přesilovce. Víc už mu ale nedovolil brankář Jakub Kovář. Sparťanský dres poprvé oblékl i důrazný útočník Adam Raška.
Už po 73 sekundách nabídnul Lulee přesilovou hru faulem Chlapík a brankáři Jakubu Kovářovi pomohla po střele Pontuse Andreassona tyč. Po návratu z trestné lavice Chlapík ujel, ale na gólmana Matteuse Warda nevyzrál. Sparta se neprosadila při dvou trestech Oscara Engsunda.
Po 107 vteřinách druhé části se Sparta radovala z vedení. Po přihrávce Michaela Špačka se trefil z pravého kruhu obránce Jakub Krejčík. V 25. minutě se v přesilové hře za špatné střídaní Pražanů prosadil Anton Levtchi a vyrovnal. Vrátit Spartě náskok mohl Chlapík, ale nezužitkoval ani další únik. Sparta potom odolala při trestu Adama Rašky, který v barvách Sparty debutoval po příchodu z farmy Minnesoty v Iowě.
Ve třetí třetině se Lulea ubránila při vyloučení Edvina Hammarlunda. V 52. minutě pomohla Wardovi tyč po střele Nikka Seppäläho a Sparta nevyužila ani další přesilovku při pobytu Kaspera Kotkansala na trestné lavici. Tým kouče Pavla Grosse neproměnil ani tlak při trestu Levtchiho v prodloužení.
V nájezdech se prosadil jako jediný Chlapík a Sparta navázala na úvodní vítězství v Klagenfurtu z minulého týdne. Následně prohrála na ledě norského Storhamaru 2:4.
Další zápas čeká Spartu v sobotu opět v Chomutově, kde od 15.30 vyzve dalšího švédského obra - Frölundu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Frölunda
|3
|3
|0
|0
|0
|11:3
|9
|2
Ilves
|3
|3
|0
|0
|0
|12:6
|9
|3
KalPa
|3
|2
|1
|0
|0
|13:4
|8
|4
Zürich
|3
|2
|0
|1
|0
|10:5
|7
|5
Brno
|2
|2
|0
|0
|0
|9:3
|6
|6
Brynäs
|3
|2
|0
|0
|1
|10:6
|6
|7
Salzburg
|3
|2
|0
|0
|1
|7:5
|6
|8
Zug
|2
|1
|1
|0
|0
|8:3
|5
|9
Sparta
|3
|1
|1
|0
|1
|8:6
|5
|10
Luleå
|3
|1
|0
|2
|0
|7:7
|5
|11
Rauma
|2
|1
|0
|0
|1
|7:5
|3
|12
Eisbären
|2
|1
|0
|0
|1
|5:3
|3
|13
Bern
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|14
Bolzano
|2
|1
|0
|0
|1
|4:6
|3
|15
Klagenfurt
|3
|1
|0
|0
|2
|6:10
|3
|16
Storhamar
|3
|1
|0
|0
|2
|5:11
|3
|17
Bremerhaven
|2
|0
|1
|0
|1
|5:5
|2
|18
Odense
|3
|0
|1
|0
|2
|8:12
|2
|19
Belfasts Giants
|2
|0
|0
|1
|1
|6:10
|1
|20
Mountfield
|2
|0
|0
|1
|1
|3:9
|1
|21
Ingolstadt
|2
|0
|0
|0
|2
|2:7
|0
|22
Lausanne
|2
|0
|0
|0
|2
|3:9
|0
|23
Grenoble
|2
|0
|0
|0
|2
|1:7
|0
|24
Tychy
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0