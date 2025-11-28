Předplatné

ZNÁMKY Sparty: Vindahl (opět) umlčel kritiky, Rrahmani musí ukázat víc, nevýrazný Ryneš

Jak si vedli fotbalisté Sparty při výhře 1:0 na hřišti Legie Varšava?
Konferenční liga
Velmi důležitá výhra, možná klíčová. Fotbalisté Sparty ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy vyhráli na hřišti Legie Varšava 1:0 a v tabulce mají na kontě už sedm bodů. Výrazným způsobem se tak přiblížili postupu do jarní fáze soutěže. Duel v hlavním městě Polska rozhodl v závěru prvního poločasu Angelo Preciado, vynikající výkon vytáhl brankář Peter Vindahl. Jak si sparťané vedli? Projděte si tradiční pozápasové ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10-nejlepší, 1-nejhorší).

