ZNÁMKY Sparty: Vindahl (opět) umlčel kritiky, Rrahmani musí ukázat víc, nevýrazný Ryneš
Velmi důležitá výhra, možná klíčová. Fotbalisté Sparty ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy vyhráli na hřišti Legie Varšava 1:0 a v tabulce mají na kontě už sedm bodů. Výrazným způsobem se tak přiblížili postupu do jarní fáze soutěže. Duel v hlavním městě Polska rozhodl v závěru prvního poločasu Angelo Preciado, vynikající výkon vytáhl brankář Peter Vindahl. Jak si sparťané vedli? Projděte si tradiční pozápasové ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10-nejlepší, 1-nejhorší).