Sparta poprvé padla, ukázala i pozitiva. Kouč: Chce to zodpovědnost a narvat to tam
PŘÍMO Z NORSKA | Vstoupili do náročné sezony. Hokejový maraton rozjela Sparta zahraničním tripem v Lize mistrů. S rakouským soupeřem nezaváhala, po přesunu do Norska ale narazila. Ztráta vedení po nakupených chybách v obraně a porážka 2:4 od Storhamaru dala Pražanům vzkaz, že mají pořád na čem pracovat. Už tento týden je čekají dva střety se špičkovými týmy ze Švédska. „Postaví nás to před nějaké dveře, koukneme se, kde jsme doopravdy,“ řekl upřímně trenér Pavel Gross.
Vědí, že jsou stále ještě na začátku. Aby hokejisté Sparty uspěli v sezoně nabušené bojem o titul, Spengler Cupem a již rozběhnutou Ligou mistrů, musí rudou mašinu dál ladit a vychytávat nedostatky. Ukázkovou výstrahou byla pro sparťanské trenéry bitva s norským mistrem a hlavně tragická druhá třetina, kdy je výpadky v obraně stály slibně rozjetý zápas.
Mohlo by se zdát, že se na výkonu Pražanů podepsala komplikace při přesunu z Klagenfurtu. Až na letišti se totiž dozvěděli, že let do Osla se o zhruba šest hodin zpozdí. Na nabouraný program se ale rozhodně nechtěl vymlouvat Roman Horák. „Ačkoliv to bylo těžký, myslím si, že každý z nás už to v minulosti zažil. Byť to bylo náročný, stejně jsme měli zápas odehrát líp,“ uznal zkušený útočník.
Pavel Gross musel hořce konstatovat, že v Hamaru postrádal chytrost a hlavně defenzivu. „Šance, které jsme si paradoxně ve druhé třetině udělali, byly doopravdy nechytré. Nemůžeme poslat zkušených pět hráčů na led 15 sekund před koncem a první na backchecku je Řepík. To prostě neexistuje. Jsou to věci, které se zkušeným obráncům nemohou stát,“ zdůraznil sparťanský kouč.
Hrabík: Nechci mluvit za ostatní, ale...
Výsledek ho ani tak netrápil. Prohru v hale Storhamaru, která díky dřevěné konstrukci i klenuté střeše připomíná obří stodolu, označil bez skrupulí za zaslouženou. Vedle obrany nezapomněl ani na ofenzivu, které vyčinil scházející přímočarost do branky a zbytečné nahrávky.
„Bylo to v ní buď fancy, nebo laxní,“ měl jasno sedmapadesátiletý trenér. „Zase si tedy navlíkneme ty známé botky a budeme pracovat dál. Neexistuje žádná zkratka. Musíme se z toho nějak dostat a hlavně zjednodušit hru v ofenzivě. Chce to vzít zodpovědnost a narvat to tam.“
Rakousko-norský výjezd každopádně neodhalil pouze sparťanské mezery. Silnou zbraní by pro klub z hlavního města mohly být nejen přesilovky, ale i výpady v oslabení. Sparťané ve čtyřech nachytali Klagenfurt i Storhamar. Slibně se jeví především Horákova lajna s Pavlem Kousalem a Kryštofem Hrabíkem.
„Nechci mluvit za ostatní, ale snažím se plnit moji práci. S klukama jsem něco odehrál vloni, vím, co od nich očekávat, a myslím si, že máme nakročeno správným směrem,“ prozradil Hrabík.
Kouč Gross, jak má ve zvyku, odmítl jednotlivě kritizovat či chválit. Určitě nepřehlédl, že se na startu Ligy mistrů poprvé na ledě výrazně předvedl lotyšský bojovník Martins Dzierkals. Do akce se jako poslední posila zatím ještě nedostal útočník Adam Raška. Důrazný útočník a expert na špinavou práci na tripu hlavně doháněl tréninkové manko a trávil více času s týmem. Zahrát by si mohl už ve čtvrtek či v sobotu, kdy se Sparta v chomutovském azylu utká s Luleou a Frölundou.
„Tam musíme doopravdy fungovat. Strašně se ale těším na ty zápasy. Oba kluby jsou špičkové mančafty. Frölunda je asi nejlepší mužstvo v Champions League za její historii. Ale my máme taky dobré mužstvo, pořád to budu říkat. Jen se musíme zase trošku dát do kupy,“ dodal Gross.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Frölunda
|2
|2
|0
|0
|0
|8:2
|4
|2
Ilves
|2
|2
|0
|0
|0
|10:5
|4
|3
Zug
|2
|1
|1
|0
|0
|8:3
|4
|4
KalPa
|2
|1
|1
|0
|0
|7:3
|4
|5
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|2
|6
Rauma
|2
|1
|0
|0
|1
|7:5
|2
|7
Eisbären
|2
|1
|0
|0
|1
|5:3
|2
|8
Salzburg
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|2
|9
Sparta
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|2
|10
Luleå
|2
|1
|0
|1
|0
|6:5
|2
|11
Odense
|1
|0
|1
|0
|0
|4:3
|2
|12
Bremerhaven
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|13
Bern
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|2
|14
Storhamar
|2
|1
|0
|0
|1
|4:5
|2
|15
Bolzano
|2
|1
|0
|0
|1
|4:6
|2
|16
Klagenfurt
|2
|1
|0
|0
|1
|4:6
|2
|17
Mountfield
|1
|0
|0
|1
|0
|3:4
|0
|18
Zürich
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|0
|19
Tychy
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|20
Brynäs
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|21
Belfasts Giants
|2
|0
|0
|1
|1
|6:10
|0
|22
Ingolstadt
|2
|0
|0
|0
|2
|2:7
|0
|23
Lausanne
|2
|0
|0
|0
|2
|3:9
|0
|24
Grenoble
|2
|0
|0
|0
|2
|1:7
|0