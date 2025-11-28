Předplatné

Plzeň září v Evropě: první Strnadova děkovačka, nový útočník i tlak na Jedličku

Majitel Plzně Michal Strnad na zápase
Majitel Plzně Michal Strnad na zápase
Na utkání Plzně proti Freiburgu dorazil nový majitel Viktorie Michal Strnad, manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd i předseda FAČR David Trunda
Nový majitel Viktorie Plzeň Michal Strnad byl k vidění na zápase proti Freiburgu, nechyběl ani manažer reprezentací Pavel Nedvěd
Jonáš Bartoš
Evropská liga
Plzeň podruhé za sebou v Evropské lize doma remizovala 0:0, ve čtvrtek večer se rozešla smírně s Freiburgem. Domácí sahali po výhře, ale řadu zajímavých akcí nedokázali dotáhnout do potřebného gólu. Fanoušci i tak odcházeli ze stadionu vesměs spokojení. Při děkovačce zamířil pod plzeňský kotel poprvé nový majitel Michal Strnad. Během utkání diváci rovněž tleskali bývalému trenérovi Miroslavu Koubkovi, který nechyběl přímo na stadionu. 

Strnad poprvé pod kotlem

Nový plzeňský majitel usedl na VIP tribunu, utkání s Freiburgem sledoval po boku členů plzeňského vedení, šéfa asociace Davida Trundy nebo reprezentačního manažera Pavla Nedvěda. Po zápase si ho na děkovačku vyžádal i domácí kotel za bránou. Strnad přiběhl před fanoušky po generálním řediteli Adolfu Šádkovi.

Zápas s bundesligovým soupeřem, byť neskončil tříbodovou odměnou, si ve čtvrtečním chladném večeru evidentně užil. Utkání v hledišti Doosan Arény sledoval také Miroslav Koubek. Vychutnal si potlesk publika, které ocenilo jeho předchozí úspěchy a práci, jakou v posledních dvou letech v klubu odvedl.

Souaré útočníkem

Martin Hyský šněruje tým do nových herních vzorců a představ. Na Freiburg přišel se zajímavou taktikou. Rozehrávku bundesligového soupeře jako první napadal Cheick Souaré, který podobně jako v Jablonci doplňoval Rafia Durosinmiho na úplném hrotu. Francouzský technik s vytříbenou levačkou, který původně pod Miroslavem Koubkem zastával především roli wingbeka, odehrál solidní zápas.

„Šlo o taktický záměr. Věděli jsme, jakým způsobem soupeř rozehrává od branky, dělá to hodně specificky. Otevře si prostor kolem šestnáctky, pak má až sedm hráčů na ofsajd lajně. Rozhodli jsme se, že nahoře bude Cheick a v presinku zůstane naše pravá strana. Kluci to plnili velmi dobře,“ prozradil po utkání plzeňský trenér.

Tlak na Jedličku

„Osm branek je moc,“ sdělil kouč Hyský jeden z důvodů, proč dostal ve čtvrtek večer v bráně přednost Florian Wiegele před obvyklou jedničkou Martinem Jedličkou. Obří Rakušan s přezdívkou „Fločko,“ šel do sedmého startu v sezoně, v rámci hlavní skupiny evropských pohárů si odbyl kariérní debut.

Wiegele šanci uchopil správně – od první minuty na hřišti působil velmi jistě, klíčový zákrok vytáhl ve druhé půli, když zneškodnil gólovou střelu střídajícího Johana Manzambiho. „Ukázal, že má na to chytat,“ dodal spokojený Hyský. Reprezentační gólman Jedlička je teď pod tlakem mladší konkurence, je možné, že Wiegele zůstane v bráně i pro nedělní ligový zápas s Mladou Boleslaví.

Memič v evropské formě

Tím, že se Souaré hodně posouval až na hrot k Durosinmimu, musel obstarat celou pravou stranu hřiště. Amar Memič odehrál znovu výborné utkání. Stíhal bránit i podporovat útok, díky svému fyzickému fondu, pohyblivosti a extrémní rychlosti si může na hřišti dovolit i riskantní věci. S přehledem řeší situace, kdy při standardkách zůstává vzadu jako poslední hráč Plzně.

Dostal se do výborné formy a věří si. V lize už nasbíral 3 branky a šest asistencí, každý zápas se dostává do nebezpečných situací, zároveň připravuje šance i pro své spoluhráče. Bedlivě ho sledují zahraniční kluby. „On a Merchas Doski jsou ve skvělé formě, z reprezentačních srazů si přivezli pohodu a oba podali velmi dobrý výkon,“ vyzdvihl po utkání Hyský.

Vyčkávání s náhradníky

Proti Freiburgu šel už o poločase dolů kapitán Matěj Vydra. „Bylo to plánované. Matěj nastoupil po dlouhé pauze, nemůže být v optimální kondici a trénovanosti. Věděli jsme, že vydrží poločas, maximálně 60 minut. Musím pochválit i Tomáše Ladru. Zbyla na něj role náhradníka, ale je výborně připravený,“ zmínil Hyský.

Další střídání si nechal až do poslední desetiminutovky, dřív do fungujícího týmu sahat nechtěl. Současní náhradníci musí trenéra přesvědčit, aby se dostávali na plac dřív. Hyský se změn nebojí, musí mu ale dávat smysl. „Trochu jinak trénujeme, myslím, že klukům to pomáhá, zápas od zápasu se to zvedá. Čeká nás náročný program, uvidíme, jak to bude vypadat v neděli,“ připomněl plzeňský kouč nadcházející ligový zápas doma s Mladou Boleslaví.

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon540111:212
2Midtjylland540112:512
3Aston Villa54018:312
4Freiburg53208:311
5Real Betis53208:311
6Ferencváros53209:511
7Braga53119:510
8FC Porto53117:410
9Genk53117:510
10Celta Vigo530211:79
11Lille530210:69
12Stuttgart53028:49
13Plzeň52306:29
14Panathinaikos53029:79
15AS Řím53027:59
16Nottingham Forest52219:58
17PAOK522110:78
18Boloňa52217:48
19Brann52216:38
20Fenerbahce52215:58
21Celtic52127:87
22CZ Bělehrad52124:57
23Záhřeb52127:107
24Basilej52037:76
25Ludogorets52038:116
26Young Boys52037:126
27GA Eagles52034:96
28Sturm Graz51134:74
29Salcburk51045:103
30Feyenoord51044:93
31FCSB51043:83
32Utrecht50142:71
33Rangers50142:91
34Malmö50142:101
35M. Tel-Aviv50141:141
36Nice50054:120
  • Osmifinále
  • Play-off

