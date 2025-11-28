Plzeň září v Evropě: první Strnadova děkovačka, nový útočník i tlak na Jedličku
Plzeň podruhé za sebou v Evropské lize doma remizovala 0:0, ve čtvrtek večer se rozešla smírně s Freiburgem. Domácí sahali po výhře, ale řadu zajímavých akcí nedokázali dotáhnout do potřebného gólu. Fanoušci i tak odcházeli ze stadionu vesměs spokojení. Při děkovačce zamířil pod plzeňský kotel poprvé nový majitel Michal Strnad. Během utkání diváci rovněž tleskali bývalému trenérovi Miroslavu Koubkovi, který nechyběl přímo na stadionu.
Strnad poprvé pod kotlem
Zápas s bundesligovým soupeřem, byť neskončil tříbodovou odměnou, si ve čtvrtečním chladném večeru evidentně užil. Utkání v hledišti Doosan Arény sledoval také Miroslav Koubek. Vychutnal si potlesk publika, které ocenilo jeho předchozí úspěchy a práci, jakou v posledních dvou letech v klubu odvedl.
Souaré útočníkem
„Šlo o taktický záměr. Věděli jsme, jakým způsobem soupeř rozehrává od branky, dělá to hodně specificky. Otevře si prostor kolem šestnáctky, pak má až sedm hráčů na ofsajd lajně. Rozhodli jsme se, že nahoře bude Cheick a v presinku zůstane naše pravá strana. Kluci to plnili velmi dobře,“ prozradil po utkání plzeňský trenér.
Tlak na Jedličku
Wiegele šanci uchopil správně – od první minuty na hřišti působil velmi jistě, klíčový zákrok vytáhl ve druhé půli, když zneškodnil gólovou střelu střídajícího Johana Manzambiho. „Ukázal, že má na to chytat,“ dodal spokojený Hyský. Reprezentační gólman Jedlička je teď pod tlakem mladší konkurence, je možné, že Wiegele zůstane v bráně i pro nedělní ligový zápas s Mladou Boleslaví.
Memič v evropské formě
Dostal se do výborné formy a věří si. V lize už nasbíral 3 branky a šest asistencí, každý zápas se dostává do nebezpečných situací, zároveň připravuje šance i pro své spoluhráče. Bedlivě ho sledují zahraniční kluby. „On a Merchas Doski jsou ve skvělé formě, z reprezentačních srazů si přivezli pohodu a oba podali velmi dobrý výkon,“ vyzdvihl po utkání Hyský.
Vyčkávání s náhradníky
Další střídání si nechal až do poslední desetiminutovky, dřív do fungujícího týmu sahat nechtěl. Současní náhradníci musí trenéra přesvědčit, aby se dostávali na plac dřív. Hyský se změn nebojí, musí mu ale dávat smysl. „Trochu jinak trénujeme, myslím, že klukům to pomáhá, zápas od zápasu se to zvedá. Čeká nás náročný program, uvidíme, jak to bude vypadat v neděli,“ připomněl plzeňský kouč nadcházející ligový zápas doma s Mladou Boleslaví.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|5
|4
|0
|1
|11:2
|12
|2
Midtjylland
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|3
Aston Villa
|5
|4
|0
|1
|8:3
|12
|4
Freiburg
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|5
Real Betis
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|6
Ferencváros
|5
|3
|2
|0
|9:5
|11
|7
Braga
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|8
FC Porto
|5
|3
|1
|1
|7:4
|10
|9
Genk
|5
|3
|1
|1
|7:5
|10
|10
Celta Vigo
|5
|3
|0
|2
|11:7
|9
|11
Lille
|5
|3
|0
|2
|10:6
|9
|12
Stuttgart
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|13
Plzeň
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|14
Panathinaikos
|5
|3
|0
|2
|9:7
|9
|15
AS Řím
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|16
Nottingham Forest
|5
|2
|2
|1
|9:5
|8
|17
PAOK
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|18
Boloňa
|5
|2
|2
|1
|7:4
|8
|19
Brann
|5
|2
|2
|1
|6:3
|8
|20
Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|21
Celtic
|5
|2
|1
|2
|7:8
|7
|22
CZ Bělehrad
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|23
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|7:10
|7
|24
Basilej
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|25
Ludogorets
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|26
Young Boys
|5
|2
|0
|3
|7:12
|6
|27
GA Eagles
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|28
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:7
|4
|29
Salcburk
|5
|1
|0
|4
|5:10
|3
|30
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|31
FCSB
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|32
Utrecht
|5
|0
|1
|4
|2:7
|1
|33
Rangers
|5
|0
|1
|4
|2:9
|1
|34
Malmö
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
M. Tel-Aviv
|5
|0
|1
|4
|1:14
|1
|36
Nice
|5
|0
|0
|5
|4:12
|0
- Osmifinále
- Play-off