Kometa nezvládla drama v LM, Bolzanu podlehla v prodloužení. Hradec vyhrál
Hokejisté Brna si ve třetím utkání v Lize mistrů připsali první porážku, když nezvládli přestřelku s Bolzanem a v Itálii prohráli 5:6 v prodloužení. Naopak Hradec Králové má první výhru, když vyhrál na ledě Bernu 3:2 v prodloužení. Utkání rozhodl v čase 61:42 při hře bez brankáře Lukáš Radil.
Gólovou přestřelku v Bolzanu odstartoval již ve 3. minutě kapitán Komety Flek, který v přesilové hře otevřel skóre. Domácí byli střelecky aktivnější, ale prosadili se opět hosté a druhou branku přidal Kollár. Italové poté snížili, ale Zbořil následně Brnu vrátil dvougólové vedení.
Na přelomu první a druhé třetiny se ale Bolzanu podařilo utkání sérií tří branek otočit. V polovině utkání v přesilovce Tomáš Zohorna vyrovnal, ale ústřední postavou duelu byl americký rodák s italským pasem Gazley, který svým druhým gólem v utkání vrátil vedení zpět na stranu domácích.
Úřadující český šampion dokázal v závěru třetí třetiny při power play vyrovnat, když se po spolupráci s bratrem Hynkem prosadil podruhé Tomáš Zohorna. Třetí výhru v soutěži si ale nakonec Kometa nepřipsala, po 60 sekundách prodloužení rozjásal domácí fanoušky obránce Gildon.
V Bernu se hrál z pohledu defenzivy výrazně vydařenější zápas. I tady byl domácí tým v úvodu výrazně střelecky aktivnější, na gól si ale fanoušci museli počkat až do závěru druhé třetiny, kdy v přesilovce otevřela skóre finská posila Východočechů Nenonen. Ještě předtím měli ideální šanci prosadit se domácí, Aaltonen ale neproměnil trestné střílení.
Švýcaři ale ve třetí části dokázali vyrovnat. Mounfield poté přiblížil první výhře v soutěži Bunnaman, ale Bern si v power play vynutil prodloužení. V nastavení se kouč Martinec rozhodl odvolat brankáře Škorvánka a Radil při hře čtyři na tři rozhodl o výhře hostů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Frölunda
|3
|3
|0
|0
|0
|11:3
|9
|2
Ilves
|3
|3
|0
|0
|0
|12:6
|9
|3
KalPa
|3
|2
|1
|0
|0
|13:4
|8
|4
Brno
|3
|2
|0
|1
|0
|14:9
|7
|5
Zürich
|3
|2
|0
|1
|0
|10:5
|7
|6
Rauma
|3
|2
|0
|0
|1
|13:7
|6
|7
Brynäs
|3
|2
|0
|0
|1
|10:6
|6
|8
Salzburg
|3
|2
|0
|0
|1
|7:5
|6
|9
Sparta
|3
|1
|1
|0
|1
|8:6
|5
|10
Zug
|3
|1
|1
|0
|1
|11:10
|5
|11
Bolzano
|3
|1
|1
|0
|1
|10:11
|5
|12
Luleå
|3
|1
|0
|2
|0
|7:7
|5
|13
Bern
|3
|1
|0
|1
|1
|6:7
|4
|14
Ingolstadt
|3
|1
|0
|0
|2
|9:10
|3
|15
Lausanne
|3
|1
|0
|0
|2
|10:12
|3
|16
Eisbären
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|17
Grenoble
|3
|1
|0
|0
|2
|9:12
|3
|18
Klagenfurt
|3
|1
|0
|0
|2
|6:10
|3
|19
Mountfield
|3
|0
|1
|1
|1
|6:11
|3
|20
Storhamar
|3
|1
|0
|0
|2
|5:11
|3
|21
Bremerhaven
|3
|0
|1
|0
|2
|10:13
|2
|22
Odense
|3
|0
|1
|0
|2
|8:12
|2
|23
Belfasts Giants
|3
|0
|0
|1
|2
|9:17
|1
|24
Tychy
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0