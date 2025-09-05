Předplatné

Kometa nezvládla drama v LM, Bolzanu podlehla v prodloužení. Hradec vyhrál

Hradecký Mountfield v utkání LM proti Bernu
Hradecký Mountfield v utkání LM proti BernuZdroj: ČTK / AP / Anthony Anex
Hradecký Mountfield v utkání LM proti Bernu
Obránce Komety Filip Král
Brno v Lize mistrů porazilo Odense
Brno v Lize mistrů porazilo Odense
Brněnský Šimon Stráský se se svými spoluhráči raduje z gólu v utkání Ligy mistrů proti Odense
Brněnský Adam Zbořil v šanci v Lize mistrů proti Odense
Michal Kempný se znovu vrátil do Brna, v Lize mistrů zde nastoupil v dresu švédského Brynäs
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Hokejisté Brna si ve třetím utkání v Lize mistrů připsali první porážku, když nezvládli přestřelku s Bolzanem a v Itálii prohráli 5:6 v prodloužení. Naopak Hradec Králové má první výhru, když vyhrál na ledě Bernu 3:2 v prodloužení. Utkání rozhodl v čase 61:42 při hře bez brankáře Lukáš Radil.

Gólovou přestřelku v Bolzanu odstartoval již ve 3. minutě kapitán Komety Flek, který v přesilové hře otevřel skóre. Domácí byli střelecky aktivnější, ale prosadili se opět hosté a druhou branku přidal Kollár. Italové poté snížili, ale Zbořil následně Brnu vrátil dvougólové vedení.

Na přelomu první a druhé třetiny se ale Bolzanu podařilo utkání sérií tří branek otočit. V polovině utkání v přesilovce Tomáš Zohorna vyrovnal, ale ústřední postavou duelu byl americký rodák s italským pasem Gazley, který svým druhým gólem v utkání vrátil vedení zpět na stranu domácích.

Úřadující český šampion dokázal v závěru třetí třetiny při power play vyrovnat, když se po spolupráci s bratrem Hynkem prosadil podruhé Tomáš Zohorna. Třetí výhru v soutěži si ale nakonec Kometa nepřipsala, po 60 sekundách prodloužení rozjásal domácí fanoušky obránce Gildon.

V Bernu se hrál z pohledu defenzivy výrazně vydařenější zápas. I tady byl domácí tým v úvodu výrazně střelecky aktivnější, na gól si ale fanoušci museli počkat až do závěru druhé třetiny, kdy v přesilovce otevřela skóre finská posila Východočechů Nenonen. Ještě předtím měli ideální šanci prosadit se domácí, Aaltonen ale neproměnil trestné střílení.

Švýcaři ale ve třetí části dokázali vyrovnat. Mounfield poté přiblížil první výhře v soutěži Bunnaman, ale Bern si v power play vynutil prodloužení. V nastavení se kouč Martinec rozhodl odvolat brankáře Škorvánka a Radil při hře čtyři na tři rozhodl o výhře hostů.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Frölunda3300011:39
2Ilves3300012:69
3KalPa3210013:48
4Brno3201014:97
5Zürich3201010:57
6Rauma3200113:76
7Brynäs3200110:66
8Salzburg320017:56
9Sparta311018:65
10Zug3110111:105
11Bolzano3110110:115
12Luleå310207:75
13Bern310116:74
14Ingolstadt310029:103
15Lausanne3100210:123
16Eisbären310027:93
17Grenoble310029:123
18Klagenfurt310026:103
19Mountfield301116:113
20Storhamar310025:113
21Bremerhaven3010210:132
22Odense301028:122
23Belfasts Giants300129:171
24Tychy300032:100

