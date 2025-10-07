ONLINE: Hradec v LM prohrává 1:4 s Finy. Sparta hraje na ledě úřadujícího šampiona
Hokejisté Sparty a Hradce Králové dnes budou v Lize mistrů hájit postupové pozice do play off. Pražané se představí na ledě úřadujícího šampiona Curychu a Východočeši přivítají aktuálního finského mistra KalPu Kuopio.
Sparta zatím v Lize mistrů vyhrála tři ze čtyř zápasů a je desátá. Do herní pohody má však momentálně daleko. V extralize prohrála čtyřikrát za sebou a dvakrát vyšla střelecky naprázdno.
Hradec Králové bude proti Kuopiu po dvou výhrách venku a dvou domácích nezdarech usilovat o první vítězství na vlastním ledě. Východočeši jsou patnáctí, Kuopio je druhé a má jisté místo v play off.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Ilves
|4
|4
|0
|0
|0
|15:6
|12
|2
KalPa
|4
|3
|1
|0
|0
|16:6
|11
|3
Frölunda
|4
|3
|0
|0
|1
|13:7
|9
|4
Brynäs
|4
|3
|0
|0
|1
|12:6
|9
|5
Zug
|4
|2
|1
|0
|1
|17:13
|8
|6
Sparta
|4
|2
|1
|0
|1
|12:8
|8
|7
Luleå
|4
|2
|0
|2
|0
|10:9
|8
|8
Rauma
|4
|2
|0
|1
|1
|15:10
|7
|9
Brno
|4
|2
|0
|1
|1
|17:14
|7
|10
Zürich
|4
|2
|0
|1
|1
|10:7
|7
|11
Bern
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|12
Ingolstadt
|4
|2
|0
|0
|2
|12:11
|6
|13
Salzburg
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|14
Klagenfurt
|4
|2
|0
|0
|2
|12:13
|6
|15
Mountfield
|4
|1
|1
|1
|1
|10:11
|6
|16
Grenoble
|4
|1
|1
|0
|2
|14:16
|5
|17
Bolzano
|4
|1
|1
|0
|2
|10:15
|5
|18
Bremerhaven
|4
|0
|2
|0
|2
|13:15
|4
|19
Eisbären
|4
|1
|0
|1
|2
|11:14
|4
|20
Lausanne
|4
|1
|0
|0
|3
|11:15
|3
|21
Storhamar
|4
|1
|0
|0
|3
|5:14
|3
|22
Odense
|4
|0
|1
|0
|3
|11:18
|2
|23
Belfasts Giants
|4
|0
|0
|1
|3
|12:23
|1
|24
Tychy
|4
|0
|0
|0
|4
|4:13
|0