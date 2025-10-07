McDavidova sleva má doručit do tří let Stanley Cup. Jak nový kontrakt ovlivní NHL?
Cenný papír, který zajímal nejen Connora McDavida. Hvězda Edmontonu v pondělí večer oficiálně podepsala dvouletý pakt na 12,5 milionu dolarů. A spousta hráčských velikánů z NHL si v té chvíli musela oddechnout. Překlenovací kontrakt dává nejcennějším hokejistům ligy až do léta 2028 prostor vyjednávat štědřejší sumy na výplatních páskách. Opěvovaný Kanaďan upřednostnil před výdělkem vidinu Stanley Cupu s Oilers. Ovlivní tím finanční toky napříč soutěží.
Očekávalo se, že McDavid stanoví individuální platový rekord i strop na dlouhá léta dopředu. Podle řady metrik i odborníků nejlepší hráč planety potřeboval uzavřít novou smlouvu před vstupem do éry, kdy NHL začne klubům výrazně přifukovat finanční možnosti. Hokejisté si vydělají víc než v minulosti, ale těžko čekali, že by si i coby nejvlivnější esa svých týmů mohli žádat větší gáži, než bude mít McDavid.
Jenže mohou! Držitel tří Hart Tropy pro nejužitečnějšího hráče ligy zůstal na dosavadní odměně. „Connorovu náklonnost vůči tomuto týmu a městu překonává snad jen jeho soustředění na Stanley Cup. Chce ho přinést fanouškům Oilers,“ pravil bezprostředně po uzavření dvouleté dohody generální manažer Edmontonu Stan Bowman.
McDavidova sleva mu dává mnohem větší možnosti na trhu i před příští uzávěrkou přestupů. Do tří let má být kanadský kolos vládcem NHL. A pokud ne? Třeba se superstar světového přesahu poohlédne po jiné adrese. Taková jsou aspoň očekávání, pramenící z pondělního podpisu.
Je téměř k nevíře, že od sezony 2026/27 bude McDavid pobírat o 4,5 milionu dolarů (93,8 milionu korun) méně než tahoun Minnesoty Kirill Kaprizov, současný rekordman. Střelec Wild nasbíral za pět let mezi elitou o 227 kanadských bodů méně než blesk s číslem 97, který ve zmíněném období o parník kraloval i nad spoluhráčem a druhým mužem statistik Leonem Draisaitlem.
„Jenže Connor chce prostě vyhrát. Za každou cenu. A taky si chce být jistý, že kdyby se Stanley Cup nepodařil, nebude to jeho vina ve smyslu, že sebral peníze navíc. Už teď je legendou, ale zkrátka potřebuje získat Pohár,“ napsal při zachování anonymity jeden z vlivných agentů NHL uznávanému serveru The Athletic.
Věc má ještě jednu rovinu. Na ostatní útočné bombardéry napříč soutěží sice po překvapivém McDavidově rozhodnutí nepadne zlatá klec, ale tolik žádané zvyšování platů nemusí nabrat zběsilé tempo, jak by si hráči přáli. Oproti zástupcům fanoušky oblíbenějších zámořských lig jako NBA (basketbal), MLB (baseball) nebo NFL (americký fotbal) jsou nejschopnější hokejisté stále jen velmi chudými příbuznými.
V sezoně 2027/28, kdy bude zároveň finišovat McDavidův čerstvý pakt, budou mít jednotlivé organizace z NHL k dispozici 113,5 milionu dolarů. Ještě v předchozím ročníku činil strop 88 milionů, takže nárůst rozhodně není zanedbatelný. Další vývoj zatím funkcionáři neodsouhlasili napevno, dá se ale očekávat, že i po létě 2028 množství protočených peněz vzroste.
V té době se McDavid může vymrštit na úplně jiná numera, zvlášť kdyby v následujících třech ročnících skutečně ukořistil kýženou trofej. „Mám v úmyslu vyhrát s Edmontonem,“ zopakoval několikrát v uplynulých dvou letech, kdy Oilers pokaždé vystoupali do finále, tam je ovšem srazila Florida. Další pokus rozběhnou už v noci na čtvrtek.
Kdo bere nejvíc v NHL? (2025/26)
Pořadí
Hráč
Pozice
Klub
Ročně (mil. USD)
1.
Leon Draisaitl
ú
Edmonton
14
2.
Auston Matthews
ú
Toronto
13,25
3.
Nathan MacKinnon
ú
Colorado
12,6
4.
Connor McDavid
ú
Edmonton
12,5
5.
Mitch Marner
ú
Vegas
12
–
Mikko Rantanen
ú
Dallas
12