Bednář v Zimáku: Změny ve Spartě? Není na co čekat. Jasná a logická volba je Nedvěd
Takový začátek sezony si jeden z hlavních aspirantů na titul nepřál. Po necelé čtvrtině základní části se hokejová Sparta ocitla v nečekaných problémech, které mohou vyústit v odvolání kouče Pavla Grosse. Kteří trenéři místo něj připadají v úvahu? I o tom se debatovalo v pondělním Zimáku. „Trenérů je tady na trhu málo. De facto jediné jméno je Méďa (Jaroslav Nedvěd), který odvádí v Litoměřicích fakt skvělou práci,“ zamýšlel se legendární útočník Jaroslav Bednář.
Po dvanácti odehraných zápasech má Sparta jen čtrnáct bodů. Poměrně slušný začátek se v předešlých dnech přeměnil v horor, Pražané doma v duelech s Libercem, Plzní a Hradcem Králové dohromady vstřelili jen jeden gól. Bodový půst pak protáhli v Kladně, kde padli 4:5.
„Ve Spartě bude momentálně asi největší tlak na Karla Pražáka. Lidé, kteří tam dávají peníze, na něj musí stoprocentně tlačit kvůli hokeji, který teď předvádějí, a výsledkům, které nepřicházejí. Musí být pod takovým tlakem, že drží a drží, ale jsem zvědav, jak dlouho to vydrží. Není to pro něj lehké období,“ uvědomoval si Jaroslav Bednář.
Zda herní a výsledkovou krizi kouč Pavel Gross ustojí, je zatím otázkou. Tématem můžou být i hráčské změny. Co se tak ve Spartě bude dít? „Za mě se mělo dít už dávno. Jsme trošku na čekané a uvidíme, s čím vedení přijde. Není na co čekat. Výsledky a hlavně výkony vůbec nejsou dobré a změna je nevyhnutelná. Myslím si, že už v pondělí se to mělo stát. Nevím, kdy jindy,“ uvedl Bednář v dalším díle Zimáku.
Kdyby sparťané necestovali na úterní utkání Ligy mistrů do Curychu, patrně by k určitým změnám už došlo. V případě Grossova odvolání bude největším favoritem na pozici nového trenéra Jaroslav Nedvěd. Klubová ikona momentálně válí v Maxa lize, s Litoměřicemi je v tabulce první.
„Možností není mnoho, musí se dívat i do ciziny. Trenérů je tady na trhu málo. De facto jediné jméno je Méďa, který odvádí v Litoměřicích fakt skvělou práci. Kluci jsou z něj nadšení, je perfekcionista a extrémně přísný i náročný. Ale díky tomu, jak je férový, za ním kluci jdou,“ hlásil Bednář.
Ani v kabině to není úplně topové
„Ne náhodou je Liťák tam, kde je. On je pro Spartu jasná a logická volba číslo 1. Teď je otázkou, jak se popasuje s tlakem. Další varianta asi bude někde v zahraničí, protože za mě tady v Čechách trenéři nejsou. Jestli jsem na někoho zapomněl, omlouvám se, ale nikoho jiného tam kromě Médi nevidím. Jestli má na výměnu dojít, je tam Jarda Nedvěd, nebo nějaký zahraniční trenér, který už musí být na seznamu,“ měl jasno stříbrný medailista z MS 2006.
V souvislosti se Spartou se nahlas mluví také o špatné náladě v kabině. „Nikdo se nebaví o tom, že by Sparta neměla kvalitu. Mužstvo je našlapané. I přesto furt tvrdím, že mi tam jeden topový útočník chybí. Ale teď se ukáže, jak silní v kabině jsou a jak rychle se z tlaku a nezdaru oklepou. Momentálně se to neděje a je vidět, že ani v kabině to není úplně topové,“ souhlasil Bednář.
Sparta pravděpodobně dojíždí na velkou letní obměnu. Po trpkém semifinálovém konci s Kometou se s mužstvem rozloučili nejen kapitáni Miroslav Forman s Vladimírem Sobotkou, ale třeba i Michal Kempný, Ondřej Najman nebo Valtteri Kemiläinen. V Praze naopak podepsali Martins Dzierkals, Jakub Sirota, Mikael Seppälä, Adam Raška a Dominik Mašín. Patrně nejzvučnějšími posilami se pak stali zámořští chasníci Devin Shore a Mark Pysyk.
Za přestavbu, která zatím nevychází, nese primární zodpovědnost sportovní vedení v čele s Tomášem Divíškem. „Co si budeme povídat, Sparta špatné mužstvo nemá. Může to být tak, že se tam udělá nějaký impuls, přivede hráč, změní se trenér... Hráči tam kvalitní jsou, o tom žádná, proto bych je úplně nezatracoval. Za mě byl řez kádrem po dvou letech nezdarů důležitý, bylo potřeba s tím něco udělat. V play off totiž hrála Sparta úplně jinak než v základní části. Otázkou je, jestli se měnili ti správní hráči. To už je potom na vedení, jak si to vyhodnotí,“ dodal Bednář.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž