Lex Priske: přijdou tvrdé tresty. Slavia a komunikace s VAR? Bude jí vyhověno
Liga a fotbalová asociace se shodly. Vymyslí jak trestat ty, kteří napříště navštíví kabinu rozhodčích podobně, jako to udělal sparťan Brian Priske. Mluví se o milionu korun a následně o odečtu jednoho či tří bodů.
V pondělí nejprve jednal ligový výbor LFA, neboli zástupci ligových klubů. A nahodili, že by postih mohl vypadat následovně:
- První návštěva znamená pokutu jeden milion korun.
- Druhá návštěva rovná se odečet jednoho bodu.
- Třetí návštěva, to už jsou tři body dolů. To by znamenalo, že si zahrajete, vyhrajete, ale nic z toho…
Jedná se však skutečně jenom o výchozí debatu, která musí projít schválením na více úrovních. „Měli jsme to jako jeden z bodů jednání,“ potvrdil výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta. „Máme kodex, ale ten platí jen pro rozhodčí, není to však propsáno do disciplinárního ani soutěžního řádu. Liga tyto řády ani nemá, proto musíme jednat s FAČR o vtělení do jejích řádů,“ doplnil.
Bártovo tvrzení o nutnosti změny řádů dokládá i nedávný verdikt disciplinární komise, která s Priskem ani nezahájila řízení. „Komise konstatuje, že na základě všech shromážděných podkladů došlo v inkriminovaném případě ke vstupu trenéra Sparty Briana Priskeho do kabiny rozhodčích se souhlasem hlavního arbitra, a tedy v souladu s Disciplinárním i Soutěžním řádem FAČR. Komise proto neshledala důvod k zahájení řízení,“ řekl předseda disciplinárky Jiří Matzner.
V úterý na zasedání výkonného výboru fotbalové asociace už jeho členové věc řešili. „Jde o nalezení správné cesty. Nic konkrétního zatím není. Uložili jsme si připravit pozměňovací návrh, který by věc ošetřoval,“ vysvětlil předseda asociace David Trunda.
Podstatná věc, i když změnu fotbalového „zákona“ můžeme nazývat směle Lex Priske, předpis se nebude týkat jenom trenérů. „Týká se všech osob,“ ujistil Trunda.
Odkdy by měl platit? „Časově jsme přemýšleli o začátku nové sezony,“ odhadl předseda fotbalu a zopakoval, že přesná škála postihů není upřesněná. „Jsem rád, že o tom můžeme diskutovat, včetně sankcí.“
Tomáš Bárta dodal: „Sankce nesmí být směšná. Její výška je předmětem diskuse.“
Kovařík poskytne Slavii komunikaci s VAR
Výkonný výbor asociace řešil i další záležitost týkající se sudích. Tu čerstvou, nedělní, z derby. Ve 34. minutě sparťan Patrik Vydra červeně zfauloval slávistu Ivana Schranze. Komise rozhodčích potvrdila, že mělo přijít vyloučení, a pokud ne, tak intervence od videa. Nestalo se ani jedno.
Slavia proto na síti X uvedla, že „za férové bychom považovali, aby komise rozhodčích po vzoru anglické Premier League zveřejnila záznam komunikace z VAR místnosti. Jen tak lze dát fanouškům i klubům jasnou odpověď, jak k této situaci došlo.“
I když ze strany červenobílého klubu nešlo výslovně o žádost, výkonný výbor oslovil komisi rozhodčích Libora Kovaříka. Výsledek? „V tuhle chvíli je pan Kovařík připraven spolupracovat se Slavií a poskytnout jí komunikaci mezi rozhodčím a VAR centrem,“ uvedl Trunda.
Pozor, nebavíme se o úplném zveřejnění. Aby obsah dialogu mohli slyšet fanoušci, musí posvětit Mezinárodní pravidlová asociace (IFAB). „Původní protokol VAR říká, že se to zveřejňovat nemůže. Pak se zvolnil a za jistých okolností to umožňuje. Ale IFAB o tom chce vědět,“ vysvětlil Bárta.
Námitka: když Radek Příhoda v roce 2023 zveřejnil záznam komunikace mezi videem a hlavním rozhodčím zápasu Sparta–Brno, který vzbudil vášně především kvůli návštěvě Daniela Křetínského ve voze VAR, tak se někdo ptal na IFAB? „Ne, nedotazovali jsme se. Nikdo to nezaznamenal,“ usmál se Bárta.
Zda se Česko bude snažit, aby došlo ke změně a komunikace se zveřejňovala, se neví. „Musíme si to celé pojmenovat, případně připravit celý systém,“ prohlásil Trunda. S případnou změnou by se pochopitelně videosudí dostali pod ještě větší tlak. „Je to jedna z věcí, kterou budeme mít na zřeteli,“ řekl Bárta.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu