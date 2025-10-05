Sparta dál padá. Ustojí to Gross? Asistent mluvil vyhýbavě. Nabízí se jméno klubové ikony
Může hokejová Sparta hlouběji klesnout? A ještě víc si pohrávat s ostudou? Kdo si myslel, že po dvou posledních domácích trapasech dosáhla dna, mýlil se. Pražský kolos se v přímém přenosu dál propadá. V Kladně sice vedl rychle 2:0, ale pak nastal obvyklý scénář. Zmar, bída, nedůraz, záchvěv zlepšení přišel pozdě. Rytíři vyhráli 5:4. Skončí kouč Pavel Gross? Hokejové zákulisí má jasno – tohle nemůže ustát. Třesk může přijít každou hodinou…
Dlouho trvalo, než útočník Tomáš Hyka přišel mezi novináře. Předtím byla sparťanská kabina zavřená. Na chodbě skládali kustodi hokejky, uvnitř muselo být pořádně dusno. „Je to o práci, o ničem jiném. Každý musí začít sám u sebe,“ vykládal potom zkušený útočník, jenž patří k hlavním lídrům týmu.
Sparta se potácí v bahně. Už před sezonou se mluvilo o tom, že pozice trenéra Pavla Grosse po dvou sezonách, při nichž se čekání na titul jenom prodloužilo, není nejpevnější. „Co jsem slyšel, nejsou navíc úplně propojeni hráči s trenéry. Takže se může stát, že pokud se nebude dařit, kabina za koučem nepůjde,“ předeslal ještě startem extraligy někdejší útočník Jaroslav Bednář, expert Zimáku, když komentoval všechny týmy pro Sport Magazín.
Zdá se, že jeho slova se naplňují vrchovatě. Už pohled na sparťanskou střídačku je všeříkající. Málo emocí, leckdy rezignované pohledy. To samé na ledě. Úvod byl od favorita výtečný, rychle se dostal do trháku. Jenže potom Sparta opět uvízla v nouzovém režimu.
„Zápas není o dvaceti minutách. Druhou třetinu jsme prospali, ve třetí udělali chyby,“ zlobil se Hyka. Útěchou nemůže být ani to, že Sparta dala gól po téměř 178 minutách.
Realita je i dál bídná. Čtyři porážky v řadě, bezkrevný výkon. Prostě něco drhne, to je očividné. Po utkání tradičně sešel do kabiny i sportovní manažer Jaroslav Hlinka, nechyběl ani Petr Ton, další člověk z managementu. Už po páteční domácí porážce s hradeckým Mountfieldem se čekalo, že během víkendu může dojít k trenérské rošádě.
Zatím nic. Přijde už po víkendu?
Nabízí se hlavně jméno Jaroslava Nedvěda, sparťanské ikony, která vede prvoligové Litoměřice. Spekuluje si i o Patriku Augustovi, kouči dvacítky. Sparta každopádně nemá moc času. Jestli má přijít trenérská změna, musí to být rychlá akce. Vždyť už v úterý mužstvo hraje v rámci Ligy mistrů v Curychu a od pátku začíná domácí sérii.
Ocenění Formana i Plekancova pomoc
A hned to budou ostré bitvy. Přijedou Pardubice, Budějovice, Kometa a Třinec. „Potřebujeme jeden zápas otočit, umlátit,“ přeje si asistent Antonín Stavjaňa. Na přímý dotaz, jestli věří, že trenéři mají pořád dost sil a energie, aby mužstvo z krize vyvedli, odpověděl vyhýbavě. „Otočí se to jedině prací. Je nám jasné, že to mlátí s psychikou týmu. Potřebovali bychom získat nějaký impuls,“ uvedl někdejší vynikající obránce.
Sparta nakonec byla blízko vyrovnání, v závěrečných sekundách moc nechybělo, aby Roman Horák překonal brankáře Adama Brízgalu. Ovšem domácí odolali a právě Rytíři, zdá se, nabírají dech. Vyhráli podruhé v řadě. Nejdřív po nájezdech v Brně, teď doma proti Spartě.
Naopak i ti nejvěrnější sparťané jsou mimořádně mrzutí. I tak ale hostující kotel dokázal náležitě ocenit kladenského kapitána Miroslava Formana. Měli připravené nápadité choreo, pak skandovali jeho jméno. Muže, jenž byl dlouhé roky symbolem Sparty. „Bylo to pro mě speciální. A emotivní. Chtěl bych strašně moc poděkovat fanouškům za to, co si připravili,“ reagoval dojatý útočník, jehož zarputilost a oddanost může právě teď Spartě chybět.
Teď už se pere za Kladno. „Jsme rádi za tři body. Věřím, že jsme najeli na vítěznou vlnu,“ říká Forman.
Kladnu pomohlo i to, že se na střídačku postavil sportovní manažer Tomáš Plekanec. Poprvé to udělal v Brně, teď znovu. Dřív byl s realizačním týmem ve spojení přes vysílačku, aktuálně plní stejnou roli jako v reprezentaci.
Je otázka, jak se promění sparťanská střídačka. Může to být otázka už nejbližších hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž