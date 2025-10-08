Předplatné

ONLINE: Kometa - Ilves 0:4. Brňany v LM drtí finský soupeř. Gól i nahrávku dal Kučeřík

Hráči Komety se radují z gólu
Hráči Komety se radují z góluZdroj: X / HC Kometa Brno / Vít Golda
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Pátý zápas v sezoně hokejové Ligy mistrů ve středu hraje i poslední z trojice českých účastníků. Kometa Brno a na domácím ledě hájí postupové pozice do play off. V neúplné tabulce sedmý mistr Tipsport extraligy čelí od 18:00 Ilves Tampere, na jehož soupisce je čtveřice českých hráčů. Finský tým drží se stoprocentní bilancí vedení v soutěži a už má jistý postup do vyřazovací části. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
04

#TýmZVVPPPPSkóreB
1KalPa5410021:714
2Frölunda5400117:812
3Ilves4400015:612
4Sparta5310114:911
5Rauma5301116:1010
6Brynäs5300213:89
7Zug5210217:148
8Luleå5202110:118
9Bremerhaven5120215:157
10Brno4201117:147
11Zürich5201211:97
12Bern4201111:107
13Ingolstadt4200212:116
14Salzburg420029:86
15Klagenfurt4200212:136
16Mountfield5111211:166
17Storhamar520037:156
18Grenoble4110214:165
19Bolzano4110210:155
20Eisbären5101312:184
21Lausanne4100311:153
22Odense4010311:182
23Belfasts Giants4001312:231
24Tychy400044:130

