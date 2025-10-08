Sparta zaválela, srazila nejlepší tým Evropy. Důvod? Když ji nedusí tlak, hraje, co umí
Hokejová Sparta je jako křehká nádoba, o to není třeba dlouho debatovat. Jak je tedy možné, že dva dny poté, co shoří na Kladně a prohraje čtvrtý extraligový duel v řadě, dokáže skolit švýcarského mistra a šampiona Ligy mistrů na curyšském ledě? Triumf 2:1 píše. Jenže jde o to, aby Pražané cennou výhru přetavili do, z jejího pohledu, daleko důležitější soutěže.
Už v pátek čekají na úspěšné navrátilce ze švýcarského výjezdu Pardubice. Ideální zkouška mentality a charakteru týmu, do nějž se prakticky od začátku sezony tepe. To kvůli výsledkům, potažmo výkonům, které neodpovídají ambicím i jménu klubu, jenž čeká přes 18 let na ligový primát. Přinese curyšský výlov velkou obrátku?
Pokud si sparťané udrží nastavenou mysl z bitvy proti Šimonovi Hrubcovi a spol., budou na dobré cestě k rozjasnění současné mizérie. Nejde přitom jenom o náladu, která se rozprostřela v kabině bezprostředně po partii. Jde i o tu nástupovou.
Prokázalo se, o čem se trochu mluvilo už před zápasem mezi experty. Mnozí přisuzovali Spartě vítězné šance, ačkoli šli na jeden z nejlepších evropských týmů současnosti. Kde se bral optimismus?
Bez zábran, které doma škodí
Zatímco do extraligy hráči nastupují pod sílícím tlakem a každá negativní drobnost je dokáže paralyzovat až zcela ochromit, do Champions League naskakují s čistou hlavou. Nedusí je nutnost bodovat a naléhavý požadavek vysokojakostního výkonu, aby se dohnalo kypící manko na nejlepší extraligové týmy.
Někdy máte pocit, že jdou sparťané na domácí led se strachem, co zase přijde, v lepším případě se nejdou na led bavit, ale protrpět tři třetiny s doufáním, že snad dopadnou nějaké body.
V Curychu jste viděli odhodlaný soubor, jenž vyrazil porazit extra silného soka. S tím, že předvede, co skutečně umí. Bez zábran, které Spartě škodí v domácí soutěži. „Cenné vítězství, které nám může dodat malinko sebevědomí. I když je to jiná liga a jiný hokej, je to něco, od čeho se můžeme odrazit,“ rekapituloval útočník Roman Horák pro klubový web.
Curych je tým plný švýcarských reprezentantů, od kterého, když necháte rozjet, máte utrum s nadějemi na solidní rezultát. Lions mají nepřeberné množství šikovných hráčů, schopných kdykoli udeřit. Hosté je však v úterním pozdním večeru úspěšně eliminovali. „Mají velice kvalitní tým. Malgin a další kluci jsou neskutečně šikovní, takže je občas těžký je chytat. Zvládli jsme to dobře. Byli jsme pak schopni odskočit na dva góly a nakonec náskok udržet. Hráli jsme kvalitně. Proti týmu jako Curych musíte hrát dobře, abyste vyhráli,“ pochvaloval si Horák.
Ocenění z jeho úst směřovalo i k mladým hráčům, kteří se přiřadili k týmu. Zejména k sedmnáctiletému útočníkovi Filipu Novákovi, jenž zažil velkou premiéru a zvládl ji velmi solidně. „Kluci hráli výborně, klobouk dolů! Skočit do toho a hrát proti šampionovi švýcarské ligy není jednoduchý. Všichni to zvládli vynikajícím způsobem,“ připojil zkušený centr.
Grossova budoucnost?
Otázku na podobné téma dostal po zápase i kouč Pavel Gross, kdy reportér řešil, že Sparta nedovezla do Curychu kompletní tým a přesto kralovala. „Někdy totiž nezáleží, kolik hráčů máte, ale co vám ti hráči předvedou,“ reagoval trenér.
O jeho dalším setrvání v klubu se už dlouho spekuluje, nicméně podle čerstvých zákulisních informací vedení Sparty v příštích dnech změnu nechystá.
Všechno je ovšem odvislé od toho, zda Sparta uškrtí sadu nepříjemných vystoupení na domácí scéně a zda konečně zabere i ve vlastní aréně, kde z pěti bitev prohrála hned čtyři. Proti Varům, Liberci Plzni a Hradci navíc vstřelila pouhopouhé dva góly. V tomhle duchu není možné pokračovat.
Jedna věc je velká dávka „švýcarské“ sebedůvěry, druhou fakt, že v extralize se hraje odlišný hokej. „Takový zápas nám přidá na sebevědomí. Dokázali jsme porazit velice kvalitní tým, ale je to jiná liga i hokej, takže my to musíme přenést do extraligy a zlepšit se v ní,“ ví své Roman Horák.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
KalPa
|5
|4
|1
|0
|0
|21:7
|14
|2
Frölunda
|5
|4
|0
|0
|1
|17:8
|12
|3
Ilves
|4
|4
|0
|0
|0
|15:6
|12
|4
Sparta
|5
|3
|1
|0
|1
|14:9
|11
|5
Rauma
|5
|3
|0
|1
|1
|16:10
|10
|6
Brynäs
|5
|3
|0
|0
|2
|13:8
|9
|7
Zug
|5
|2
|1
|0
|2
|17:14
|8
|8
Luleå
|5
|2
|0
|2
|1
|10:11
|8
|9
Bremerhaven
|5
|1
|2
|0
|2
|15:15
|7
|10
Brno
|4
|2
|0
|1
|1
|17:14
|7
|11
Zürich
|5
|2
|0
|1
|2
|11:9
|7
|12
Bern
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|13
Ingolstadt
|4
|2
|0
|0
|2
|12:11
|6
|14
Salzburg
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|15
Klagenfurt
|4
|2
|0
|0
|2
|12:13
|6
|16
Mountfield
|5
|1
|1
|1
|2
|11:16
|6
|17
Storhamar
|5
|2
|0
|0
|3
|7:15
|6
|18
Grenoble
|4
|1
|1
|0
|2
|14:16
|5
|19
Bolzano
|4
|1
|1
|0
|2
|10:15
|5
|20
Eisbären
|5
|1
|0
|1
|3
|12:18
|4
|21
Lausanne
|4
|1
|0
|0
|3
|11:15
|3
|22
Odense
|4
|0
|1
|0
|3
|11:18
|2
|23
Belfasts Giants
|4
|0
|0
|1
|3
|12:23
|1
|24
Tychy
|4
|0
|0
|0
|4
|4:13
|0