Sparta zaválela, srazila nejlepší tým Evropy. Důvod? Když ji nedusí tlak, hraje, co umí

Zimák ŽIVĚ: Na co se čeká u Sparty? Varaďův rýpanec do Pardubic a starý dobrý Třinec
Sparťané v Lize mistrů vyzráli na hokejisty Curychu
Sparťanský David Vitouch v utkání Ligy mistrů proti Curychu
Hokejisté Sparty oslavují gól útočníka Tomáše Hyky
Trenér Sparty Pavel Gross během utkání v Kladně
Miroslav Horák
Liga mistrů
Hokejová Sparta je jako křehká nádoba, o to není třeba dlouho debatovat. Jak je tedy možné, že dva dny poté, co shoří na Kladně a prohraje čtvrtý extraligový duel v řadě, dokáže skolit švýcarského mistra a šampiona Ligy mistrů na curyšském ledě? Triumf 2:1 píše. Jenže jde o to, aby Pražané cennou výhru přetavili do, z jejího pohledu, daleko důležitější soutěže.

Už v pátek čekají na úspěšné navrátilce ze švýcarského výjezdu Pardubice. Ideální zkouška mentality a charakteru týmu, do nějž se prakticky od začátku sezony tepe. To kvůli výsledkům, potažmo výkonům, které neodpovídají ambicím i jménu klubu, jenž čeká přes 18 let na ligový primát. Přinese curyšský výlov velkou obrátku?

Pokud si sparťané udrží nastavenou mysl z bitvy proti Šimonovi Hrubcovi a spol., budou na dobré cestě k rozjasnění současné mizérie. Nejde přitom jenom o náladu, která se rozprostřela v kabině bezprostředně po partii. Jde i o tu nástupovou.

Prokázalo se, o čem se trochu mluvilo už před zápasem mezi experty. Mnozí přisuzovali Spartě vítězné šance, ačkoli šli na jeden z nejlepších evropských týmů současnosti. Kde se bral optimismus?

Bez zábran, které doma škodí

Zatímco do extraligy hráči nastupují pod sílícím tlakem a každá negativní drobnost je dokáže paralyzovat až zcela ochromit, do Champions League naskakují s čistou hlavou. Nedusí je nutnost bodovat a naléhavý požadavek vysokojakostního výkonu, aby se dohnalo kypící manko na nejlepší extraligové týmy.

Někdy máte pocit, že jdou sparťané na domácí led se strachem, co zase přijde, v lepším případě se nejdou na led bavit, ale protrpět tři třetiny s doufáním, že snad dopadnou nějaké body.

V Curychu jste viděli odhodlaný soubor, jenž vyrazil porazit extra silného soka. S tím, že předvede, co skutečně umí. Bez zábran, které Spartě škodí v domácí soutěži. „Cenné vítězství, které nám může dodat malinko sebevědomí. I když je to jiná liga a jiný hokej, je to něco, od čeho se můžeme odrazit,“ rekapituloval útočník Roman Horák pro klubový web.

Curych je tým plný švýcarských reprezentantů, od kterého, když necháte rozjet, máte utrum s nadějemi na solidní rezultát. Lions mají nepřeberné množství šikovných hráčů, schopných kdykoli udeřit. Hosté je však v úterním pozdním večeru úspěšně eliminovali. „Mají velice kvalitní tým. Malgin a další kluci jsou neskutečně šikovní, takže je občas těžký je chytat. Zvládli jsme to dobře. Byli jsme pak schopni odskočit na dva góly a nakonec náskok udržet. Hráli jsme kvalitně. Proti týmu jako Curych musíte hrát dobře, abyste vyhráli,“ pochvaloval si Horák.

Ocenění z jeho úst směřovalo i k mladým hráčům, kteří se přiřadili k týmu. Zejména k sedmnáctiletému útočníkovi Filipu Novákovi, jenž zažil velkou premiéru a zvládl ji velmi solidně. „Kluci hráli výborně, klobouk dolů! Skočit do toho a hrát proti šampionovi švýcarské ligy není jednoduchý. Všichni to zvládli vynikajícím způsobem,“ připojil zkušený centr.

Grossova budoucnost?

Otázku na podobné téma dostal po zápase i kouč Pavel Gross, kdy reportér řešil, že Sparta nedovezla do Curychu kompletní tým a přesto kralovala. „Někdy totiž nezáleží, kolik hráčů máte, ale co vám ti hráči předvedou,“ reagoval trenér.

O jeho dalším setrvání v klubu se už dlouho spekuluje, nicméně podle čerstvých zákulisních informací vedení Sparty v příštích dnech změnu nechystá.

Všechno je ovšem odvislé od toho, zda Sparta uškrtí sadu nepříjemných vystoupení na domácí scéně a zda konečně zabere i ve vlastní aréně, kde z pěti bitev prohrála hned čtyři. Proti Varům, Liberci Plzni a Hradci navíc vstřelila pouhopouhé dva góly. V tomhle duchu není možné pokračovat.

Jedna věc je velká dávka „švýcarské“ sebedůvěry, druhou fakt, že v extralize se hraje odlišný hokej. „Takový zápas nám přidá na sebevědomí. Dokázali jsme porazit velice kvalitní tým, ale je to jiná liga i hokej, takže my to musíme přenést do extraligy a zlepšit se v ní,“ ví své Roman Horák.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1KalPa5410021:714
2Frölunda5400117:812
3Ilves4400015:612
4Sparta5310114:911
5Rauma5301116:1010
6Brynäs5300213:89
7Zug5210217:148
8Luleå5202110:118
9Bremerhaven5120215:157
10Brno4201117:147
11Zürich5201211:97
12Bern4201111:107
13Ingolstadt4200212:116
14Salzburg420029:86
15Klagenfurt4200212:136
16Mountfield5111211:166
17Storhamar520037:156
18Grenoble4110214:165
19Bolzano4110210:155
20Eisbären5101312:184
21Lausanne4100311:153
22Odense4010311:182
23Belfasts Giants4001312:231
24Tychy400044:130
