Děkujeme, odcházíme. Konec Grosse? Pro Spartu přiznaný průšvih. Musí koukat za roh

Patrik Czepiec
BLOG PATRIKA CZEPIECE | Sparťané v dubnu stáli před složitou volbou. Podržet vesměs dominantně hrající tým, který však vyhořel v sedmém semifinále, a vyměnit trenéra Pavla Grosse. Anebo naopak odstřihnout dosavadní osu mančaftu, věřit koncepci kouče, najít pro jeho nápady vhodné kusy. Jak asi tušíte, sportovní vedení zmáčklo B. Na startu října teď otevřeně přiznalo, jak moc se pletlo. V intencích pražského giganta hrozivý vstup do sezony přinesl odvolání trenérského štábu. Jenže co dál?

Svalit průšvih na tři muže na lavičce by bylo až příliš laciné. Celý proces obměny sparťanského kádru se v létě nepodařil. Aspoň to tak zatím docela určitě vypadá.

Jistě, posily se mohou stále nastartovat, do konce základní části zbývá 40 kol a takové Pardubice, poslední finalista extraligy, protočily v minulém ročníku na lavičce hned tři hlavní vůdce. Dosavadní sparťanský obrázek však působí neúplně, rozmazaně a zkrátka mnohem hůř než v předchozím ročníku.

Gross možná ztratil kabinu. Klidně mohl mít prsty v rozhodovacím procesu kolem nový akvizic, co hledají formu a pohodu. Ale vina jde také za sportovním vedením. Sparťanské legendy v managementu Tomáš Divíšek, Jaroslav Hlinka a Petr Ton mají nůž na krku i máslo na hlavě. Proto museli společně zatáhnout za záchrannou brzdu, která by je měla spasit před větší katastrofou. Tedy pro tuto chvíli.

Jenže jak dlouho mohou skutečně odolávat? Jaroslav Nedvěd je ambiciózní trenér na vzestupu, dobrou práci odváděl už v Letňanech, na úspěchy navázal u Litoměřic, farmy Sparty. Za vstup do současného pražského marasmu snad zaslouží i medaili za odvahu. Úspěch ovšem není zaručený. Spíš se pohybuje ve vzdušných zámcích, které zatím přes bouřkové mraky ani nelze spatřit.

Získat si rozháranou (S)partu s řadou zahraničních žoldnéřů, kteří nikdy nemohou dostatečně docenit odpovědnost spojenou s rudou značkou, nebude snadné. Jde víc o pokus a experiment než vyloženě koncepční krok. Další přešlap už si současní funkcionáři nemohou dovolit. Pokud k němu dojde, čistka se dotkne i jich.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice12800442:2524
2Třinec11621236:2623
3Brno12702334:3123
4Plzeň11612226:2122
5Pardubice12520537:2819
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary12601528:2819
8Olomouc11601425:2619
9Liberec12601529:3119
10Sparta12410731:2914
11Mountfield11320626:3013
12M. Boleslav11400723:3212
13Kladno12212725:3810
14Litvínov11201817:357
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

