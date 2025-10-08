Děkujeme, odcházíme. Konec Grosse? Pro Spartu přiznaný průšvih. Musí koukat za roh
BLOG PATRIKA CZEPIECE | Sparťané v dubnu stáli před složitou volbou. Podržet vesměs dominantně hrající tým, který však vyhořel v sedmém semifinále, a vyměnit trenéra Pavla Grosse. Anebo naopak odstřihnout dosavadní osu mančaftu, věřit koncepci kouče, najít pro jeho nápady vhodné kusy. Jak asi tušíte, sportovní vedení zmáčklo B. Na startu října teď otevřeně přiznalo, jak moc se pletlo. V intencích pražského giganta hrozivý vstup do sezony přinesl odvolání trenérského štábu. Jenže co dál?
Svalit průšvih na tři muže na lavičce by bylo až příliš laciné. Celý proces obměny sparťanského kádru se v létě nepodařil. Aspoň to tak zatím docela určitě vypadá.
Jistě, posily se mohou stále nastartovat, do konce základní části zbývá 40 kol a takové Pardubice, poslední finalista extraligy, protočily v minulém ročníku na lavičce hned tři hlavní vůdce. Dosavadní sparťanský obrázek však působí neúplně, rozmazaně a zkrátka mnohem hůř než v předchozím ročníku.
Gross možná ztratil kabinu. Klidně mohl mít prsty v rozhodovacím procesu kolem nový akvizic, co hledají formu a pohodu. Ale vina jde také za sportovním vedením. Sparťanské legendy v managementu Tomáš Divíšek, Jaroslav Hlinka a Petr Ton mají nůž na krku i máslo na hlavě. Proto museli společně zatáhnout za záchrannou brzdu, která by je měla spasit před větší katastrofou. Tedy pro tuto chvíli.
Jenže jak dlouho mohou skutečně odolávat? Jaroslav Nedvěd je ambiciózní trenér na vzestupu, dobrou práci odváděl už v Letňanech, na úspěchy navázal u Litoměřic, farmy Sparty. Za vstup do současného pražského marasmu snad zaslouží i medaili za odvahu. Úspěch ovšem není zaručený. Spíš se pohybuje ve vzdušných zámcích, které zatím přes bouřkové mraky ani nelze spatřit.
Získat si rozháranou (S)partu s řadou zahraničních žoldnéřů, kteří nikdy nemohou dostatečně docenit odpovědnost spojenou s rudou značkou, nebude snadné. Jde víc o pokus a experiment než vyloženě koncepční krok. Další přešlap už si současní funkcionáři nemohou dovolit. Pokud k němu dojde, čistka se dotkne i jich.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž