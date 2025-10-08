Předplatné

Od Slavie bylo derby hrozné, srabácky bránila. Přál jsem jí za to prohru. A VAR? Naštval mě!

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Trpišovského sympatický risk, Priske si rýpnul, Hyský tlačí na odchod. Vecheta? Velké NIC • Zdroj: iSport.tv
Slávistický útočník Vasil Kušej se probíjí mezi dvojicí sparťanů
Veljko Birmančevič se v závěru utkání dostal do akrobatického zakončení, míč skončil jen těsně vedle branky
Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Lukáš Haraslín ve druhém poločase rozpohyboval hru Sparty, ale ani on nepřispěl k výhře
Nešťastník zápasu Tomáš Vlček v objetí spoluhráčů na děkovačce s fanoušky po zápase
Slávističtí fanoušci i spoluhráči podrželi nešťastníka zápasu Tomáše Vlčka
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský utěšuje Tomáše Chorého
37
Fotogalerie
Ladislav Vízek
Blogy
Vstoupit do diskuse (2)

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Musím říct, že mě derby opět zklamalo. Hrozně jsem se těšil na Slavii, všem jsem říkal, že půjde o úplně jiný zápas, než na Interu, kde nastoupila skoro jedenáctka strašpytlů. Bohužel nebyl. Na hřiště šli zase nastavení tak, že budou zezadu bránit, Sparta je od první minuty zatlačila, brzy mohla dát gól. Slávisté šli naopak do zápasu hlavně bourat, to mi k nim nesedí. Pamatuji si je dřív z evropských pohárů, jak hráli nebojácně. Tohle ale bylo proti Spartě úplně jiné mužstvo, nemělo v zápase skoro nic - útok, zálohu, obranu. Už někdy v 15. minutě jsem si říkal, že je to hrozný. Byl jsem velmi, ale velmi zklamaný.

Slavii ještě celkem vyšel první poločas, kdy z hlubokého až ustrašeného bloku dala nádherný gól Kušejem. To bylo spíš štěstí, netrefuje se to takhle každý den. Každopádně sparťan Vydra měl dostat červenou. VAR prý neměl právo do téhle situace vstoupit, to mě docela zaráží. V jiných případech se hrabe a pomalu motá do každého souboje zbytečně. Tady mělo hlavnímu cinknout do sluchátka – podívej se na to ještě jednou!

Slávisti se právem vztekali, tenhle moment mohl rozhodnout, Sparta měla jít určitě do deseti. Třeba kdyby Vydra v té době ještě neměl žlutou… Ale takhle to byla bez diskuze červená. Hlavní to neviděl, pašáci z VAR mu to měli ukázat. Tak na co tam tedy jsou? Opravdu jsem se zlobil.

Rozhodčího sice po zápase za výkon chválí, ale pokud bych tam byl jako delegát, jako že jsem dřív býval, musel bych říct, že šlo o ovlivnění zápasu. Taková červená, to je hrubá chyba rozhodčího. To ať VAR raději zruší, už jsem jako Petr Rada.

Na druhou stranu Slavia si za výkon nezasloužila pomalu ani ten bod, musela za něj být šťastná. Opakuji, bylo to od ní hrozné. Druhý poločas, 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (2)

Doporučujeme

Články z jiných titulů