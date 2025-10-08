Od Slavie bylo derby hrozné, srabácky bránila. Přál jsem jí za to prohru. A VAR? Naštval mě!
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Musím říct, že mě derby opět zklamalo. Hrozně jsem se těšil na Slavii, všem jsem říkal, že půjde o úplně jiný zápas, než na Interu, kde nastoupila skoro jedenáctka strašpytlů. Bohužel nebyl. Na hřiště šli zase nastavení tak, že budou zezadu bránit, Sparta je od první minuty zatlačila, brzy mohla dát gól. Slávisté šli naopak do zápasu hlavně bourat, to mi k nim nesedí. Pamatuji si je dřív z evropských pohárů, jak hráli nebojácně. Tohle ale bylo proti Spartě úplně jiné mužstvo, nemělo v zápase skoro nic - útok, zálohu, obranu. Už někdy v 15. minutě jsem si říkal, že je to hrozný. Byl jsem velmi, ale velmi zklamaný.
Slavii ještě celkem vyšel první poločas, kdy z hlubokého až ustrašeného bloku dala nádherný gól Kušejem. To bylo spíš štěstí, netrefuje se to takhle každý den. Každopádně sparťan Vydra měl dostat červenou. VAR prý neměl právo do téhle situace vstoupit, to mě docela zaráží. V jiných případech se hrabe a pomalu motá do každého souboje zbytečně. Tady mělo hlavnímu cinknout do sluchátka – podívej se na to ještě jednou!
Slávisti se právem vztekali, tenhle moment mohl rozhodnout, Sparta měla jít určitě do deseti. Třeba kdyby Vydra v té době ještě neměl žlutou… Ale takhle to byla bez diskuze červená. Hlavní to neviděl, pašáci z VAR mu to měli ukázat. Tak na co tam tedy jsou? Opravdu jsem se zlobil.
Rozhodčího sice po zápase za výkon chválí, ale pokud bych tam byl jako delegát, jako že jsem dřív býval, musel bych říct, že šlo o ovlivnění zápasu. Taková červená, to je hrubá chyba rozhodčího. To ať VAR raději zruší, už jsem jako Petr Rada.
Na druhou stranu Slavia si za výkon nezasloužila pomalu ani ten bod, musela za něj být šťastná. Opakuji, bylo to od ní hrozné. Druhý poločas,