NHL ONLINE: Tomášek debutuje za Oilers, Pastrňák startuje proti Capitals. V akci i Hertl
NHL INSIDER s Krejčím a Prospalem: Boston nechce Blümela? Nepochopitelné • Zdroj: isportTV
V noci na středu pokračuje zahajující program zámořské NHL. Velký večer prožívá český útočník David Tomášek, který v dresu Edmontonu nastupuje proti Calgary do svého premiérového zápasu. Boston hraje na ledě Washingtonu, za hostující tým nastupují útočníci David Pastrňák s Pavlem Zachou. Adam Klapka se v sestavě Calgary představuje proti favoritům z Edmontonu. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem vyzvou Los Angeles. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.