Předplatné

Sparta si polepšila na závěr Ligy mistrů. Bez opor zvládla Grenoble, Kovář vychytal nulu

Útočník Sparty Martins Dzierkals (vlevo) slaví gól se spoluhráči
Útočník Sparty Martins Dzierkals (vlevo) slaví gól se spoluhráčiZdroj: Michal Beránek / Sport
Střídačka Sparty pod vedením kouče Jaroslava Nedvěda slaví vítězství nad Grenoblem
Útočník Sparty David Vitouch se cpe do branky Grenoblu
Udravený brankář Sparty Jakub Kovář se naladil na návrat do sezony nulou v Lize mistrů
Hokejisté Sparty oslavují trefu Martinse Dzierkalse (uprostřed)
Hokejisté Sparty oslavují gól proti Grenoblu
Sparťané se radují z gólu beka Aarona Irvinga (uprostřed)
Bek Sparty Aaron Irving v potyčce se soupeřem z Grenoblu
9
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Hokejisté Sparty porazili v závěrečném zápase základní části Ligy mistrů Grenoble 4:0 a v šestém utkání si připsali pátou výhru. Čisté konto udržel Jakub Kovář, gól a asistenci si připsal Aaron Irving. Utkání se odehrálo ve Sportovní hale Fortuna a sledovalo jej přes pět tisíc diváků.

Sparta, která si zajistila účast ve vyřazovací části minule výhrou v Curychu, nastoupila bez řady hráčů základního kádru. Kouč Nedvěd nechal odpočívat kapitána Chlapíka, Řepíka, Krejčíka nebo Němečka. Šanci dostali hráči z prvoligových Litoměřic či junior Novák.

I tak měli domácí od začátku herní i střeleckou převahu. Skóre mohl otevřít Pospíšil, Hyka poté trefil tyč. V 8. minutě se již aktivní Pospíšil prosadil, když ve středním pásmu vybojoval puk a prostřelil brankáře Pintariče, který dostal přednost před bývalým českým reprezentantem Štěpánkem.

Francouzský šampion mohl vyrovnat při Sirotově vyloučení, Kovář si ale s Weigelovou šancí poradil a Grossetete z dobré pozice přestřelil. Na přelomu první a druhé třetiny nevyužila premiérovou přesilovku Sparta, ve 22. minutě však zvýšil vedení Dzierkals.

V další početní výhodě Pintarič se štěstím vyrazil Novákovu dorážku, krátce po polovině utkání už kapituloval potřetí. Irving nejprve trefil tyč, o pár sekund později ale zamířil přesně. Kanadský bek se poté podílel i na čtvrtém gólu v přesilovce pět na tři na začátku třetí části, který vstřelil Kousal.

Sparta duel v klidu dovedla do vítězného konce. Podruhé se mohl prosadit Dzierkals, trestné střílení ale neproměnil. Kovář uhájil nulu i v závěrečném oslabení, kdy nebezpečně střílel Boivin.

Hokejová Liga mistrů 2025/2026

LIVE
41Detail
LIVE
40Detail
LIVE
43Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
21Detail
LIVE přestávka
11Tipsport5,43,11,85Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Ilves6600024:718
2Frölunda6500121:1115
3KalPa5410021:714
4Sparta6410118:914
5Bern6301221:1410
6Rauma5301116:1010
7Luleå6212113:1310
8Brynäs5300213:89
9Ingolstadt5300215:139
10Storhamar630039:169
11Zug5210217:148
12Grenoble6210321:248
13Zürich6201312:137
14Brno5201217:197
15Bremerhaven6120316:177
16Salzburg5200310:106
17Klagenfurt5200313:176
18Mountfield5111211:166
19Bolzano6111314:216
20Odense5110313:195
21Eisbären5101312:184
22Tychy510048:143
23Lausanne5100415:223
24Belfasts Giants5001412:301

    Začít diskuzi

    Test new isport seo box

    Procházka vs. PereiraJiří Procházka je šampionem UFC!OKTAGON 51

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Curabitur sagittis hendrerit ante. Etiam quis quam. Curabitur bibendum justo non orci. Aenean placerat. Aliquam erat volutpat. New iSport In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.

    Tipsport GamechangerOktagon 50

    Stránky klubů

    SK Slavia PrahaHC Kometa Brno

    Alpské lyžování

    Slavia jde dál, Benátky žily fotbalem, na 1:4 snížil účetní: Jako vyhrát LM

    Čtěte na našem webu

    Test LinkTest

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů