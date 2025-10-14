Sparta si polepšila na závěr Ligy mistrů. Bez opor zvládla Grenoble, Kovář vychytal nulu
Hokejisté Sparty porazili v závěrečném zápase základní části Ligy mistrů Grenoble 4:0 a v šestém utkání si připsali pátou výhru. Čisté konto udržel Jakub Kovář, gól a asistenci si připsal Aaron Irving. Utkání se odehrálo ve Sportovní hale Fortuna a sledovalo jej přes pět tisíc diváků.
Sparta, která si zajistila účast ve vyřazovací části minule výhrou v Curychu, nastoupila bez řady hráčů základního kádru. Kouč Nedvěd nechal odpočívat kapitána Chlapíka, Řepíka, Krejčíka nebo Němečka. Šanci dostali hráči z prvoligových Litoměřic či junior Novák.
I tak měli domácí od začátku herní i střeleckou převahu. Skóre mohl otevřít Pospíšil, Hyka poté trefil tyč. V 8. minutě se již aktivní Pospíšil prosadil, když ve středním pásmu vybojoval puk a prostřelil brankáře Pintariče, který dostal přednost před bývalým českým reprezentantem Štěpánkem.
Francouzský šampion mohl vyrovnat při Sirotově vyloučení, Kovář si ale s Weigelovou šancí poradil a Grossetete z dobré pozice přestřelil. Na přelomu první a druhé třetiny nevyužila premiérovou přesilovku Sparta, ve 22. minutě však zvýšil vedení Dzierkals.
V další početní výhodě Pintarič se štěstím vyrazil Novákovu dorážku, krátce po polovině utkání už kapituloval potřetí. Irving nejprve trefil tyč, o pár sekund později ale zamířil přesně. Kanadský bek se poté podílel i na čtvrtém gólu v přesilovce pět na tři na začátku třetí části, který vstřelil Kousal.
Sparta duel v klidu dovedla do vítězného konce. Podruhé se mohl prosadit Dzierkals, trestné střílení ale neproměnil. Kovář uhájil nulu i v závěrečném oslabení, kdy nebezpečně střílel Boivin.
Hokejová Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Ilves
|6
|6
|0
|0
|0
|24:7
|18
|2
Frölunda
|6
|5
|0
|0
|1
|21:11
|15
|3
KalPa
|5
|4
|1
|0
|0
|21:7
|14
|4
Sparta
|6
|4
|1
|0
|1
|18:9
|14
|5
Bern
|6
|3
|0
|1
|2
|21:14
|10
|6
Rauma
|5
|3
|0
|1
|1
|16:10
|10
|7
Luleå
|6
|2
|1
|2
|1
|13:13
|10
|8
Brynäs
|5
|3
|0
|0
|2
|13:8
|9
|9
Ingolstadt
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|10
Storhamar
|6
|3
|0
|0
|3
|9:16
|9
|11
Zug
|5
|2
|1
|0
|2
|17:14
|8
|12
Grenoble
|6
|2
|1
|0
|3
|21:24
|8
|13
Zürich
|6
|2
|0
|1
|3
|12:13
|7
|14
Brno
|5
|2
|0
|1
|2
|17:19
|7
|15
Bremerhaven
|6
|1
|2
|0
|3
|16:17
|7
|16
Salzburg
|5
|2
|0
|0
|3
|10:10
|6
|17
Klagenfurt
|5
|2
|0
|0
|3
|13:17
|6
|18
Mountfield
|5
|1
|1
|1
|2
|11:16
|6
|19
Bolzano
|6
|1
|1
|1
|3
|14:21
|6
|20
Odense
|5
|1
|1
|0
|3
|13:19
|5
|21
Eisbären
|5
|1
|0
|1
|3
|12:18
|4
|22
Tychy
|5
|1
|0
|0
|4
|8:14
|3
|23
Lausanne
|5
|1
|0
|0
|4
|15:22
|3
|24
Belfasts Giants
|5
|0
|0
|1
|4
|12:30
|1