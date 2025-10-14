Famózní postup Anglie na MS! Neztratila ani bod a neinkasovala. Ronaldo píše historii
Angličtí fotbalisté postoupili jako první evropský tým na mistrovství světa, které se bude hrát příští rok v USA, Kanadě a Mexiku. Nad Lotyšskem v Rize zvítězili 5:0 a v kvalifikaci ovládli všech šest dosavadních zápasů s celkovým skóre 18:0. Dvakrát se dnes trefil Harry Kane, který má na kontě v aktuální kvalifikaci šest gólů. Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace MS v historii. Vstřelil dva góly proti Maďarsku a překonal někdejšího guatemalského reprezentanta Carlose Ruize, který dal v kvalifikačních utkáních 39 gólů. Ronaldo má na kontě 41 branek, na které mu stačilo 50 zápasů.
Dvě utkání před koncem má tým německého kouče Thomase Tuchela jistotu prvního místa ve skupiny K.
Blízko postupu dnes byli také Portugalci, kteří vedli po dvou trefách Cristiana Ronalda nad Maďarskem 2:1. O potřebnou výhru je v Lisabonu připravil v nastaveném čase Dominik Szoboszlai. Zápas skončil 2:2.
Ronaldo zažil historický moment
Pětinásobný držitel Zlatého míče si také upevnil pozici nejlepšího reprezentačního střelce. Ve 225 utkáních nasázel 143 gólů. Druhý Argentinec Lionel Messi dal za Argentinu 114 branek ve 194 zápasech.
Portugalci vyhráli první poločas nad Maďarskem 2:1 poté, co hosty poslal v osmé minutě do vedení Attila Szalai. V případě výhry si zajistí postup na šampionát v příštím roce.
Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:
Skupina I:
Estonsko - Moldavsko 1:1 (1:0)
Branky: 12. Kait - 64. Bodisteanu.
Itálie - Izrael 3:0 (1:0)
Branky: 45+2. Retegui (pen.), 74. Retegui, 90+3. Mancini (Dimarco).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|6
|6
|0
|0
|29:3
|18
|2
Itálie
|6
|5
|0
|1
|18:8
|15
|3
Izrael
|7
|3
|0
|4
|15:19
|9
|4
Estonsko
|7
|1
|1
|5
|7:17
|4
|5
Moldavsko
|6
|0
|1
|5
|4:26
|1
Skupina K:
Andorra - Srbsko 1:3 (1:1)
Branky: 17. G. López – 19. C. García (vla.), 54. Vlahović (Kostić), 77. A. Mitrović (pen.).
Lotyšsko - Anglie 0:5 (0:3)
Branky: 26. Gordon (Stones), 44. Kane, 45+4. Kane (pen.), 58. Toņiševs (vla.), 86. Eze (Bowen).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|6
|6
|0
|0
|18:0
|18
|2
Albánie
|6
|3
|2
|1
|6:3
|11
|3
Srbsko
|6
|3
|1
|2
|7:7
|10
|4
Lotyšsko
|7
|1
|2
|4
|4:13
|5
|5
Andorra
|7
|0
|1
|6
|3:15
|1
Skupina F:
Irsko - Arménie 1:0 (0:0)
Branky: 70. E. Ferguson (Smallbone).
Portugalsko - Maďarsko 2:2 (2:1)
Branky: 22. Ronaldo (Semedo), 45+3. Ronaldo (Mendes) – 9. A. Szalai (Szoboszlai), 90+1. Szoboszlai (Lukács).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|2
Maďarsko
|4
|1
|2
|1
|8:7
|5
|3
Irsko
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|4
Arménie
|4
|1
|0
|3
|2:9
|3
Skupina E:
Španělsko - Bulharsko 4:0 (1:0)
Branky: 35. Merino (Le Normand), 57. Merino (Grimaldo), 79. Černev (vla.), 90+2. Oyarzabal (pen.).
Turecko - Gruzie 4:1 (3:0)
Branky: 16. Yıldız (Bardakcı), 22. Demiral (Çalhanoğlu), 35. Akgün, 52. Demiral (Çalhanoğlu) – 65. Kočorašvili (Kiteišvili).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|15:0
|12
|2
Turecko
|4
|3
|0
|1
|13:10
|9
|3
Gruzie
|4
|1
|0
|3
|6:9
|3
|4
Bulharsko
|4
|0
|0
|4
|1:16
|0