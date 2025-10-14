Famózní postup Anglie na MS! Neztratila ani bod a neinkasovala. Ronaldo píše historii

Předplatné

Kvalifikace MS fotbal 2026
Angličtí fotbalisté postoupili jako první evropský tým na mistrovství světa, které se bude hrát příští rok v USA, Kanadě a Mexiku. Nad Lotyšskem v Rize zvítězili 5:0 a v kvalifikaci ovládli všech šest dosavadních zápasů s celkovým skóre 18:0. Dvakrát se dnes trefil Harry Kane, který má na kontě v aktuální kvalifikaci šest gólů. Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace MS v historii. Vstřelil dva góly proti Maďarsku a překonal někdejšího guatemalského reprezentanta Carlose Ruize, který dal v kvalifikačních utkáních 39 gólů. Ronaldo má na kontě 41 branek, na které mu stačilo 50 zápasů.

Dvě utkání před koncem má tým německého kouče Thomase Tuchela jistotu prvního místa ve skupiny K.

Blízko postupu dnes byli také Portugalci, kteří vedli po dvou trefách Cristiana Ronalda nad Maďarskem 2:1. O potřebnou výhru je v Lisabonu připravil v nastaveném čase Dominik Szoboszlai. Zápas skončil 2:2.

Ronaldo zažil historický moment

Pětinásobný držitel Zlatého míče si také upevnil pozici nejlepšího reprezentačního střelce. Ve 225 utkáních nasázel 143 gólů. Druhý Argentinec Lionel Messi dal za Argentinu 114 branek ve 194 zápasech.

Portugalci vyhráli první poločas nad Maďarskem 2:1 poté, co hosty poslal v osmé minutě do vedení Attila Szalai. V případě výhry si zajistí postup na šampionát v příštím roce.

Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:

Skupina I:
Estonsko - Moldavsko 1:1 (1:0)
Branky: 12. Kait - 64. Bodisteanu.

Itálie - Izrael 3:0 (1:0)
Branky: 45+2. Retegui (pen.), 74. Retegui, 90+3. Mancini (Dimarco).

#TýmZVRPSkóreB
1Norsko660029:318
2Itálie650118:815
3Izrael730415:199
4Estonsko71157:174
5Moldavsko60154:261

    Skupina K:
    Andorra - Srbsko 1:3 (1:1)
    Branky:     17. G. López – 19. C. García (vla.), 54. Vlahović (Kostić), 77. A. Mitrović (pen.).

    Lotyšsko - Anglie 0:5 (0:3)
    Branky:     26. Gordon (Stones), 44. Kane, 45+4. Kane (pen.), 58. Toņiševs (vla.), 86. Eze (Bowen).

    #TýmZVRPSkóreB
    1Anglie660018:018
    2Albánie63216:311
    3Srbsko63127:710
    4Lotyšsko71244:135
    5Andorra70163:151

      Skupina F:
      Irsko - Arménie 1:0 (0:0)
      Branky:       70. E. Ferguson (Smallbone).

      Portugalsko - Maďarsko 2:2 (2:1)
      Branky:       22. Ronaldo (Semedo), 45+3. Ronaldo (Mendes) – 9. A. Szalai (Szoboszlai), 90+1. Szoboszlai (Lukács).

      #TýmZVRPSkóreB
      1Portugalsko431011:410
      2Maďarsko41218:75
      3Irsko41124:54
      4Arménie41032:93

        Skupina E:
        Španělsko - Bulharsko 4:0 (1:0)
        Branky:         35. Merino (Le Normand), 57. Merino (Grimaldo), 79. Černev (vla.), 90+2. Oyarzabal (pen.).

        Turecko - Gruzie 4:1 (3:0)
        Branky:         16. Yıldız (Bardakcı), 22. Demiral (Çalhanoğlu), 35. Akgün, 52. Demiral (Çalhanoğlu) – 65. Kočorašvili (Kiteišvili).

        #TýmZVRPSkóreB
        1Španělsko440015:012
        2Turecko430113:109
        3Gruzie41036:93
        4Bulharsko40041:160

           

