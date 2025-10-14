Předplatné

Postupující na MS ve fotbale: šampionát zná další účastníky. Afričané navzdory kontumaci

Fotbalisté Senegalu slaví postup na MS
Fotbalisté Jihoafrické republiky se po 16 letech představí na mistrovství světa. V kvalifikaci uspěli navzdory nedávné kontumaci březnového zápasu proti Lesothu kvůli neoprávněnému startu hráče. Postup na závěrečný turnaj v příštím roce si dnes zajistili vítězstvím 3:0 nad Rwandou. Na šampionát se vrací Katar, který svůj postup stvrdil výhrou 2:1 nad Spojenými arabskými emiráty. Postupují také Saúdská Arábie, Pobřeží slonoviny a Senegal.

Všechny tři branky týmu vedeného belgickým trenérem Hugem Broosem vstřelili hráči jihoafrického celku Orlando Pirates. Postupně se trefili Thalante Mbatha, Oswin Appolis a Evidence Makgopa.

Jihoafrická republika ovládla skupinu C, i když přišla o tři body z utkání s Lesothem (0:3), do kterého nastoupil záložník Teboho Mokoena, jenž měl pykat za dvě žluté karty. Skupinu vedl do posledního hracího dne Benin, jenže prohrál v Nigérii 0:4 a v tabulce klesl na třetí místo. Nigérie si díky posunu na druhou příčku zahraje baráž.

JAR se na MS objeví počtvrté. V minulosti se kvalifikovala na turnaje v roce 1998 ve Francii a v roce 2002 v Jižní Koreji a Japonsku. V roce 2010 šampionát hostila.

Z afrických týmů mají jistou účast na MS v USA, Kanadě a Mexiku také fotbalisté Maroka, Tuniska, Egypta, Alžírska, Ghany a Kapverd.

Na MS se vrací Katar

Katar si účast na šampionátu v příštím roce zajistil výhrou 2:1 nad Spojenými arabskými emiráty, výběru Saúdské Arábie trenéra Hervého Renarda stačila bezbranková remíza s Irákem.

Oba góly Kataru vstřelili hráči katarského klubu as-Sád Chúchí a Pedro Miguel. Katařané, které od května vede španělský trenér Julen Lopetegui, ovládli tabulku o bod před Spojenými arabskými emiráty. V kvalifikaci uspěli poprvé, v roce 2022 závěrečný turnaj hostili.

Saúdská Arábie díky bezbrankové remíze udržela o skóre první příčku v tabulce před Irákem, který z druhého místa zamířil do dvouzápasového play off. V něm nastoupí proti Spojeným arabským emirátům a vítěze čeká interkontinentální baráž.

Saúdská Arábie se na mistrovství světa představí potřetí za sebou a celkově pošesté. Na šampionát se už dříve z Asie kvalifikovaly Japonsko, Írán, Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko a Austrálie.

