Play off LM ONLINE: Zug - Sparta 4:0. Start hrůzy z pohledu Pražanů, 4 góly za 12 minut

Play off hokejové Ligy mistrů rozehrává i druhý český účastník. Hokejisté Sparty od 19.45 startují ve švýcarském Zugu osmifinálový boj za postupem. Souboj s klubem z prestižní National League je pro Pražany o to pikantnější, že nastupují proti početné kolonii známých krajanů. Tým vede jako kapitán Jan Kovář, bratr gólmana rudých Jakuba Kováře. Bez zraněného Daniela Voženílka střílí góly Dominik Kubalík, v obraně hlídá David Sklenička. Čechy doplňuje Slovák Tomáš Tatar. Jak sparťané vstoupí do atraktivního duelu? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

