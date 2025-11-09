Sparta nevyloučila zájem o Kämpfa: Chtěl by ho každý. Souboj bez reprezentantů
Bez velkých lákadel, ale s jedním novým možná na cestě. Souboj Sparty s Libercem netradičně v průběhu reprezentační přestávky znamenal, že oba týmy se potřebovaly obejít bez čtyř velkých es. I tak se vybičovaly k sedmigólové podívané, na jejímž konci slavili domácí skalp 4:3 v prodloužení a posun na druhé místo. Rozhodl o něm Devin Shore, který by nemusel zůstat jediným centrem pražského mužstva s bohatými zkušenostmi v NHL. Sparta totiž pokukuje po Čechovi Davidu Kämpfovi.
Absence kapitána i brankáře. S nepříjemnými starostmi se museli před startem předehrávky 35. kola popasovat trenéři Sparty a Liberce. Kouč národního týmu Radim Rulík svou nominací na Euro Hockey Tour ve Finsku aspoň zařídil, aby oba soupeřící kluby tratily stejnou měrou.
Pražanům scházel nejčastější zakončovatel extraligy Filip Chlapík, k tomu maskovaný parťák Josef Kořenář. Tygři zase nepočítali s vytěžovaným bekem Radimem Šimkem ani jedničkou mezi tyčemi Petrem Kváčou.
„Bylo to nepříjemné téma, ale nebylo to v mých rukách,“ přiznával při reprezentačním srazu Šimek, který si dokonce zjišťoval možné spojení z Finska do Prahy. „Kdybych musel přiletět, udělal bych to, ale ani nebyly lety. I kdybych za reprezentaci nehrál v neděli, musel bych z Tampere v pět ráno, což by smrdělo tím, že se člověk zraní,“ popisovala opora libereckých zadních řad.
Na přesilovce Šimka nahradil mladý Tomáš Galvas, který spolykal velkou část zátěže (24:21) třiatřicetiletého lídra společně s Denisem Zemanem (24:17). „Není to snadné, ale myslím, že jsme se s tím vyrovnali. Reprezentace má přednost. Oba kluci chyběli, ale dokázali jsme je nahradit a ti, co nastoupili, podali skvělý výkon. Od začátku sezony nekomentujeme ani to, že jsme měli zraněné,“ vyprávěl hlavní trenér Tygrů Jiří Kudrna.
Návrat Hrabíka i první start Filippiho od března
Jeho Liberec v zápase obratů nakonec získal jediný bod, což mohlo Severočechy vzhledem k výrazné střelecké převaze mrzet. Ještě v první třetině sice umazali ztrátu 0:1, ale pak jim Sparta odskočila zásluhou Aarona Irvinga a Tomáše Hyky. Na srovnání Michala Ivana z třetí části v prodloužení odpověděl Devin Shore, autor už třetího vítězného gólu v sezoně.
Spartě se do sestavy z hostování na Kladně vrátil Kryštof Hrabík, který okamžitě přijal roli třetího centra a nebezpečně operoval před brankou v přesilové hře. Pražané přitom nevylučují zájem o jiného středního útočníka Davida Kämpfa, který má za sebou složitější kapitolu v Torontu.
„Mužstvo se budeme snažit doplnit, ale není to v rozběhnuté sezoně jednoduché. Sportovní vedení pracuje nonstop, necháme se překvapit. Každé mužstvo v extralize by každopádně chtělo Davida,“ potvrdil sparťanský asistent Patrik Martinec směrem k mistru světa z Prahy 2024.
Na druhé straně poprvé od března naskočil zkušený forvard Tomáš Filippi. „Bylo to, jak jsem očekával. První tři, čtyři střídání všechno wow: kam mám jet, co mám dělat? Pak už jsem se do hry dostal. V tréninku jsem už nějaké tři týdny. Cítím se dobře, mohl jsem hrát, tak jsem šel. Není to nic příjemného, ale dá se to zvládnout,“ povídal třiatřicetiletý útočník.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Sparta
|23
|10
|3
|1
|9
|67:56
|37
|3
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|4
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|21
|9
|0
|4
|8
|52:54
|31
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž