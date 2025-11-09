Předplatné

Sparta nevyloučila zájem o Kämpfa: Chtěl by ho každý. Souboj bez reprezentantů

Hokejová Sparta po konci reprezentační přestávky nevyloučila zájem o Davida Kämpfa z Toronta
Hokejová Sparta po konci reprezentační přestávky nevyloučila zájem o Davida Kämpfa z TorontaZdroj: koláž iSport.cz
Liberecký gólman Štěpán Lukeš inkasuje branku v duelu se Spartou
Útočník Sparty Michal Vitouch soupeří o puk s Tomášem Filippim z Liberce
Toronto Maple Leafs zvažují výměnu českého útočníka Davida Kämpfa
Sparťan Adam Raška v souboji o puk s Markem Zacharem z Liberce
Hokejisté Sparty se radují ze vstřelené branky
David Kämpf na dobrovolném tréninku po příletu do Stockholmu
Sparťan Michael Špaček si hlídá puk před Bílým Tygrem Jaromírem Pérezem
14
Fotogalerie
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Bez velkých lákadel, ale s jedním novým možná na cestě. Souboj Sparty s Libercem netradičně v průběhu reprezentační přestávky znamenal, že oba týmy se potřebovaly obejít bez čtyř velkých es. I tak se vybičovaly k sedmigólové podívané, na jejímž konci slavili domácí skalp 4:3 v prodloužení a posun na druhé místo. Rozhodl o něm Devin Shore, který by nemusel zůstat jediným centrem pražského mužstva s bohatými zkušenostmi v NHL. Sparta totiž pokukuje po Čechovi Davidu Kämpfovi.

Absence kapitána i brankáře. S nepříjemnými starostmi se museli před startem předehrávky 35. kola popasovat trenéři Sparty a Liberce. Kouč národního týmu Radim Rulík svou nominací na Euro Hockey Tour ve Finsku aspoň zařídil, aby oba soupeřící kluby tratily stejnou měrou.

Pražanům scházel nejčastější zakončovatel extraligy Filip Chlapík, k tomu maskovaný parťák Josef Kořenář. Tygři zase nepočítali s vytěžovaným bekem Radimem Šimkem ani jedničkou mezi tyčemi Petrem Kváčou.

„Bylo to nepříjemné téma, ale nebylo to v mých rukách,“ přiznával při reprezentačním srazu Šimek, který si dokonce zjišťoval možné spojení z Finska do Prahy. „Kdybych musel přiletět, udělal bych to, ale ani nebyly lety. I kdybych za reprezentaci nehrál v neděli, musel bych z Tampere v pět ráno, což by smrdělo tím, že se člověk zraní,“ popisovala opora libereckých zadních řad.

Na přesilovce Šimka nahradil mladý Tomáš Galvas, který spolykal velkou část zátěže (24:21) třiatřicetiletého lídra společně s Denisem Zemanem (24:17). „Není to snadné, ale myslím, že jsme se s tím vyrovnali. Reprezentace má přednost. Oba kluci chyběli, ale dokázali jsme je nahradit a ti, co nastoupili, podali skvělý výkon. Od začátku sezony nekomentujeme ani to, že jsme měli zraněné,“ vyprávěl hlavní trenér Tygrů Jiří Kudrna.

Návrat Hrabíka i první start Filippiho od března

Jeho Liberec v zápase obratů nakonec získal jediný bod, což mohlo Severočechy vzhledem k výrazné střelecké převaze mrzet. Ještě v první třetině sice umazali ztrátu 0:1, ale pak jim Sparta odskočila zásluhou Aarona Irvinga a Tomáše Hyky. Na srovnání Michala Ivana z třetí části v prodloužení odpověděl Devin Shore, autor už třetího vítězného gólu v sezoně.

Spartě se do sestavy z hostování na Kladně vrátil Kryštof Hrabík, který okamžitě přijal roli třetího centra a nebezpečně operoval před brankou v přesilové hře. Pražané přitom nevylučují zájem o jiného středního útočníka Davida Kämpfa, který má za sebou složitější kapitolu v Torontu.

„Mužstvo se budeme snažit doplnit, ale není to v rozběhnuté sezoně jednoduché. Sportovní vedení pracuje nonstop, necháme se překvapit. Každé mužstvo v extralize by každopádně chtělo Davida,“ potvrdil sparťanský asistent Patrik Martinec směrem k mistru světa z Prahy 2024.

Na druhé straně poprvé od března naskočil zkušený forvard Tomáš Filippi. „Bylo to, jak jsem očekával. První tři, čtyři střídání všechno wow: kam mám jet, co mám dělat? Pak už jsem se do hry dostal. V tréninku jsem už nějaké tři týdny. Cítím se dobře, mohl jsem hrát, tak jsem šel. Není to nic příjemného, ale dá se to zvládnout,“ povídal třiatřicetiletý útočník.

KonecLIVE Po prodl.
43

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Sparta231031967:5637
3Plzeň201023545:3537
4Pardubice211022765:5036
5Mountfield20940754:4435
6Brno211013758:5635
7Č. Budějovice211011963:5733
8Olomouc211011948:5133
9Vítkovice21832859:5732
10Liberec21904852:5431
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů