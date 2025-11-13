Předplatné

Gólmani v NHL zazářili. Vladař druhou hvězdou, Vejmelka vychytal výhru nad Buffalem

Vladař ve Flyers vystřelil mezi špičku NHL. Jen dobře, že mezi českými gólmany je silná konkurence • Zdroj: isport.cz
Dan Vladař v akci proti Edmontonu
Dan Vladař v akci proti Edmontonu
Brankář Philadephie Dan Vladař se raduje z výhry proti Seattlu se svým spoluhráčem Trevorem Zegrasem
Zkušený útočník Ondřej Palát vstřelil svůj první gól v sezoně až ve 14. utkání
Karel Vejmelka v akci proti Buffalu
Brankář Flyers Daniel Vladař zavaluje soupeře
ČTK, iSport.cz
NHL
Dan Vladař pomohl v NHL hokejistům Philadelphie třiceti zákroky k zisku bodu za prohru s Edmontonem 1:2 v prodloužení a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Karel Vejmelka se oklepal z v minulého utkání, ve kterém inkasoval šestkrát. Ve středečním programu NHL chytil sedmnáct střel a dovedl Utah k vítězství 5:2 nad Buffalem.

Vladař inkasoval jako první, zpoza mezikruží jej překonal v závěru první třetiny Evan Bouchard. Skóre vyrovnal ve 36. minutě z přesilové hry Matvei Mičkov a hráči Philadelphie se radovali po teči Travise Konecnyho 24 sekund před koncem třetí třetiny z gólu. Rozhodčí ale branku neuznali kvůli ofsajdu. V následném prodloužení rozhodl o výhře Edmontonu Jack Roslovic, který zakončil do odkryté branky přečíslení dvou hráčů na gólmana.

Vejmelku překonal jen Isak Rosen, který zajistil Buffalu dvoubrankový náskok. V polovině utkání snížil Nick DeSimone a ve třetí třetině završil Utah obrat čtyřmi góly. Domácí vedli už ve 44. minutě. Trefili se John Peterka a Lawson Crouse. Výhru pojistili Nick Schmaltz a Clayton Keller.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1418321715
2.Leo CarlssonAnaheim111526169
3.Connor BedardChicago101626178
4.Macklin CelebriniSan Jose101626178
5.Connor McDavidEdmonton7182518-3
6.William NylanderToronto81624146
7.Mikko RantanenDallas9142317-6
8.Cale MakarColorado617231714
9.Kirill KaprizovMinnesota10122218-4
10.David PastrňákBoston10122218-3

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils17841458:5025
2Carolina16830560:4622
3Montreal16552458:5222
4Boston18740762:5922
5Pittsburgh17903557:4821
6Rangers18722748:4620
7Ottawa17534559:6120
8Flyers16443544:4119
9Tampa16622649:4818
10Islanders16712653:5318
11Detroit16630746:5118
12Washington16711746:3917
13Columbus16531750:5117
14Toronto17621862:6517
15Florida16711743:4817
16Buffalo16414743:5414
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado171015168:4327
    2Anaheim16831464:5023
    3Dallas17733452:5323
    4Chicago17714556:4520
    5Winnipeg16910652:4220
    6Utah17730756:5220
    7Kings17534550:5220
    8Edmonton18444654:6220
    9San Jose17443655:5719
    10Seattle Kraken16435440:4619
    11Vegas15614448:4518
    12Minnesota18524751:5918
    13Vancouver18441953:6317
    14St. Louis17603847:6515
    15Nashville18414947:6514
    16Calgary183121238:5810

