Gólmani v NHL zazářili. Vladař druhou hvězdou, Vejmelka vychytal výhru nad Buffalem
Dan Vladař pomohl v NHL hokejistům Philadelphie třiceti zákroky k zisku bodu za prohru s Edmontonem 1:2 v prodloužení a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Karel Vejmelka se oklepal z v minulého utkání, ve kterém inkasoval šestkrát. Ve středečním programu NHL chytil sedmnáct střel a dovedl Utah k vítězství 5:2 nad Buffalem.
Vladař inkasoval jako první, zpoza mezikruží jej překonal v závěru první třetiny Evan Bouchard. Skóre vyrovnal ve 36. minutě z přesilové hry Matvei Mičkov a hráči Philadelphie se radovali po teči Travise Konecnyho 24 sekund před koncem třetí třetiny z gólu. Rozhodčí ale branku neuznali kvůli ofsajdu. V následném prodloužení rozhodl o výhře Edmontonu Jack Roslovic, který zakončil do odkryté branky přečíslení dvou hráčů na gólmana.
Vejmelku překonal jen Isak Rosen, který zajistil Buffalu dvoubrankový náskok. V polovině utkání snížil Nick DeSimone a ve třetí třetině završil Utah obrat čtyřmi góly. Domácí vedli už ve 44. minutě. Trefili se John Peterka a Lawson Crouse. Výhru pojistili Nick Schmaltz a Clayton Keller.
