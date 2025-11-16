Zábranský reaguje na kritiku: Nikdo nám do sestavy mluvit nebude! Čonka? Toho pána neznám
Jeho klub (stejně jako Sparta) sklidil kritiku za přístup k Lize mistrů. Nyní se k tématu Libor Zábranský (51), majitel hokejové Komety, v rozhovoru pro oficiální stránky extraligového mistra, vyjádřil. A byl upřímný. „Na rovinu říkám, že kdybychom nemuseli, respektive kdyby šlo bez úplaty podstoupit právo na účast v soutěži, tak to bez váhání uděláme. Pokud by se vůbec našel nějaký zájemce,“ prohlásil mimo jiné.
O prestiži zúčastnit se hokejové Champions League nic Liborovi Zábranskému nevykládejte. Projekt se podle něj nikam neposouvá, už roky přešlapuje na místě a klubům víceméně pouze komplikuje sezonu. Ať už finančně či sportovně. „Honosný název Liga mistrů je zavádějící. Každý fanoušek to porovnává s fotbalem, což je utopie. Z ekonomického i organizačního hlediska,“ uvedl šéf brněnské organizace.
Tuzemský šampion sice postoupil do play off, ovšem v prvním duelu na ledě švédské Luley prohrál s béčkovou sestavou 1:6, když třetí třetinu prohrál 0:5. V ní stál v brance mladík Jan Ondráček, jenž po čtyřiceti minutách střídal výborného Gaspera Krošelje. Tento tah vzbudil vášně. „Gasper chyběl kvůli zranění dva měsíce. Všichni jsme rádi, že ty dvě třetiny vydržel. Pokud někdo tvrdí, že jsme tam mladého gólmana poslali na popravu, tak je to cílené, protože Kometa je natolik zajímavá a sledovaná, že se to médiím hodí,“ mínil Zábranský, jenž má podle svých slov dlouhodobě tři cíle: vyhrát titul, vychovávat mladé hráče a dodat co nejvíce borců do reprezentace a NHL.
Kometa si nenechá od vedení Ligy mistrů nic diktovat. Ani sestavu. „Cokoliv, co bude ubližovat Kometě, brát jí peníze a zároveň ohrožovat zdraví hráčů se nemůže nikomu z vedení líbit. Nehledě na to, že hráči u nás hrají CHL zadarmo,“ zdůraznil bývalý obránce. Mimochodem, kouč Kamil Pokorný přišel v letních zápasech evropské soutěže o beky Davidsona a Krále, kteří se na delší dobu zranili. První jmenovaný se doteď nevrátil do hry.
Zábranský poodhalil, že za postup do osmifinále obdržel klub v přepočtu 360 tisíc korun a jen letadlo do Švédska přišlo na necelé dva miliony.
Odveta se švédským šampionem je na programu v Brně už v úterý. V jaké sestavě nastoupí český mistr, jenž má v nohách nedělní těžký střet s třineckými Oceláři? „Je svaté právo trenérů, koho postaví. I když nezastírám, že o nominacích vím i já,“ doznal.
Na závěr si Zábranský rýpnul do místopředsedy představenstva HC Pardubice, jenž se negativně vyjádřil k tomu, s jakým kádrem vyrazila Kometa do Švédska. Kvůli duelu v LM byl přitom odložen čtvrteční souboj obou celků v extralize. Původně se ovšem mělo hrát na přání Dynama v pátek. „Toho pána neznám,“ reagoval Zábranský na jméno Ivan Čonka.
„Možná bychom se poznali, kdyby nám někdo z představenstva Pardubic přišel po sedmém finále minulé sezony poblahopřát k titulu. Na této úrovni bych každopádně očekával, že mi pan Čonka zavolá a věci bychom si vysvětlili. Kometě do sestavy nikdo mluvit nebude! My se taky staráme o sebe a nikomu do podobných věcí mluvit nehodláme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|12
|3
|1
|5
|65:49
|43
|2
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|3
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|4
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|5
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|6
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž