Předplatné

1100! Výhra Komety pro jubilanta Gulašiho. Parametry play off, těšilo kouče mistra

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Bez cesty do zámoří nebude nominace na ZOH fér. Blümel je víc než Flek, tvrdí Duda • Zdroj: isport.cz
Michal Gulaši z Brna převzal od majitele Komety Libora Zábranského přilbu a dres za 1100 zápasů v extralize
Branka Andreje Nestrašila platil i přes posunutou branku
Brněnský Hynek Zohorna slaví gól do sítě Třince
Michal Gulaši z Brna převzal od majitele Komety Libora Zábranského přilbu a dres za 1100 zápasů v extralize
Andrej Kollár z Brna dává gól Ondřeji Kacetlovi
Trenér Zdeněk Moták z Třince
10
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Vyprodaný zimák a hokej jako řemen. Kometa v Lize mistrů pošetřila síly a ty se jí proti Třinci hodily. Velkou extraligovou bitvu úřadující mistr ovládl 4:3, vítězný gól trefil po brejku brilantním bekhendem Kristián Pospíšil. „Už jsem tam trošku cítil parametry play off,“ prohlásil trenér Kamil Pokorný. Domácí věnovali triumf obránci Michalu Gulašimu, jenž odehrál jubilejní 1100. duel v extralize. „Řekli jsme si, že budeme hrát pro něj a jsem strašně rád, že se to povedlo,“ těšilo kouče. Ke gratulaci se přidal i jeho protějšek Zdeněk Moták.

Zápas dvou posledních šampionů bavil. Sedm gólů (jeden vlastní a další v oslabení), výborné individuální i týmové akce, emoce, dvakrát v akci video, po jejímž zhlédnutí rozhodčí jeden zásah Ocelářů uznali, druhý ne.

Navíc měl devětatřicetiletý obránce Michal Gulaši úctyhodné jubileum. Před prvním buly mu přímo na ledě pogratuloval majitel klubu Libor Zábranský. „Guli je pro mě symbol neskutečného nasazení, důrazu a bojovnosti. I takové beky v týmu potřebujete. Nejen ty, na které se krásně dívá,“ uvedl brněnský kouč Kamil Pokorný.

„Přišlo plno lidí, pro diváky to byl hezký zápas,“ mínil třinecký útočník Oskar Flynn, autor závěrečného gólu večera.

Hosté dali ve druhé třetině během osmatřiceti vteřin dvě branky a otočili z 0:1 na 2:1. Nakonec jim to nestačilo ani na bod, byť na konci zkoušeli power play. V něm se čekal gól domácího Jakuba Fleka, specialistu na tuhle herní situaci. A opravdu chybělo málo a mistr světa opět skóroval do prázdné brány… Dostal se ke střele, ovšem z velmi těžké pozice od mantinelu.

Kometu to nicméně nebolelo, těsný náskok udržela. Vítězný zásah patří Kristiánu Pospíšilovi. Byť Třinečtí poctivě čistili prostor před Ondřejem Kacetlem, při této akci zaváhali. Stálo je to body. „Nebyli jsme tak šťastní,“ povzdechl si Flynn.

„Výborný zápas v krásné atmosféře, oba týmy šly nadoraz. My jsme možná udělali o nějakou chybičku navíc a byli jsme potrestáni. Bylo to fajn se špatným koncem pro nás,“ hodnotil kouč Zdeněk Moták.

Oceláři stále drží první místo, ale v optimální pohodě se aktuálně nenacházejí. „Žádná panika, ale zdvižený prst a poctivá práce. Dostáváme moc gólů,“ zmínil Moták. „Víme, že nám něco chybí, jde o maličkosti. Vždycky nám něco vypadne a to pak dělá zápas. Ale nechceme panikařit. Víme, že tvrdou prací to přijde,“ nepochyboval útočník, který oslavil 400. start v extralize. Na Gulašiho, který je o třináct let starší, mu chybí už „jen“ 700 utkání.

KonecLIVE
43

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec221231668:5343
2Sparta2511311073:6440
3Pardubice221122769:5139
4Mountfield211040757:4438
5Brno221113762:5938
6Plzeň221023752:4537
7Liberec241104959:5837
8Vítkovice23932963:6235
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2310111151:5933
11K. Vary229121055:6131
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov233211737:7414
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Všechny příspěvky z Isport.cz máte již zobrazené.
Vyberte si z nabídky nebo pokračujte na další články z jiných titulů.

Články z jiných titulů