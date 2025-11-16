1100! Výhra Komety pro jubilanta Gulašiho. Parametry play off, těšilo kouče mistra
Vyprodaný zimák a hokej jako řemen. Kometa v Lize mistrů pošetřila síly a ty se jí proti Třinci hodily. Velkou extraligovou bitvu úřadující mistr ovládl 4:3, vítězný gól trefil po brejku brilantním bekhendem Kristián Pospíšil. „Už jsem tam trošku cítil parametry play off,“ prohlásil trenér Kamil Pokorný. Domácí věnovali triumf obránci Michalu Gulašimu, jenž odehrál jubilejní 1100. duel v extralize. „Řekli jsme si, že budeme hrát pro něj a jsem strašně rád, že se to povedlo,“ těšilo kouče. Ke gratulaci se přidal i jeho protějšek Zdeněk Moták.
Zápas dvou posledních šampionů bavil. Sedm gólů (jeden vlastní a další v oslabení), výborné individuální i týmové akce, emoce, dvakrát v akci video, po jejímž zhlédnutí rozhodčí jeden zásah Ocelářů uznali, druhý ne.
Navíc měl devětatřicetiletý obránce Michal Gulaši úctyhodné jubileum. Před prvním buly mu přímo na ledě pogratuloval majitel klubu Libor Zábranský. „Guli je pro mě symbol neskutečného nasazení, důrazu a bojovnosti. I takové beky v týmu potřebujete. Nejen ty, na které se krásně dívá,“ uvedl brněnský kouč Kamil Pokorný.
„Přišlo plno lidí, pro diváky to byl hezký zápas,“ mínil třinecký útočník Oskar Flynn, autor závěrečného gólu večera.
Hosté dali ve druhé třetině během osmatřiceti vteřin dvě branky a otočili z 0:1 na 2:1. Nakonec jim to nestačilo ani na bod, byť na konci zkoušeli power play. V něm se čekal gól domácího Jakuba Fleka, specialistu na tuhle herní situaci. A opravdu chybělo málo a mistr světa opět skóroval do prázdné brány… Dostal se ke střele, ovšem z velmi těžké pozice od mantinelu.
Kometu to nicméně nebolelo, těsný náskok udržela. Vítězný zásah patří Kristiánu Pospíšilovi. Byť Třinečtí poctivě čistili prostor před Ondřejem Kacetlem, při této akci zaváhali. Stálo je to body. „Nebyli jsme tak šťastní,“ povzdechl si Flynn.
„Výborný zápas v krásné atmosféře, oba týmy šly nadoraz. My jsme možná udělali o nějakou chybičku navíc a byli jsme potrestáni. Bylo to fajn se špatným koncem pro nás,“ hodnotil kouč Zdeněk Moták.
Oceláři stále drží první místo, ale v optimální pohodě se aktuálně nenacházejí. „Žádná panika, ale zdvižený prst a poctivá práce. Dostáváme moc gólů,“ zmínil Moták. „Víme, že nám něco chybí, jde o maličkosti. Vždycky nám něco vypadne a to pak dělá zápas. Ale nechceme panikařit. Víme, že tvrdou prací to přijde,“ nepochyboval útočník, který oslavil 400. start v extralize. Na Gulašiho, který je o třináct let starší, mu chybí už „jen“ 700 utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|3
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|4
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž