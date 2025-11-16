Hořavova klasika po další výhře: Trenér soupeře je slušný, Liberec byl jasně lepší
Miloslav Hořava je trenérský fachman, vedle toho se ale v lecčems odlišuje od svých kolegů. Co vidí, to poví, nemusí omáčky okolo a skládání líbivých frází na sebe už teprve ne. Takže nepřekvapilo, když po cenné výhře 2:0 v derby nad Libercem v nedělním 23. extraligovém kole mluvil o tom, kolik práce jeho Mladou Boleslav čeká. Zatímco hráči s výbornými fanoušky (4099 diváků) slavili stoprocentních šest bodů z posledních dvou kol pod novým velením, 64letý stratég vyvolával úsměvy u kabiny při hodnocení zápasu. Vedle sebe měl libereckého Jiřího Kudrnu, oba kouči na sebe navzájem reagovali. A takhle to probíhalo.
Jiří Kudrna: „Bylo to bojovné, vyrovnané utkání v bouřlivé atmosféře. Myslím si, že každý z týmů měl chvilky a pasáže, kdy dokázal zatlačit soupeře. Nejvíc nás mrzí, že jsme dnes nevstřelili ani branku, přestože jsme příležitosti ke skórování měli. Bohužel jsme se nedokázali prosadit a bez gólu je hrozně těžké bodovat. Domácí zblokovali spoustu věcí i v defenzivě a bojovným výkonem dovedli utkání k vítězství. Takže jim gratulujeme. Ale myslím si, že jsme neodehráli vůbec špatný zápas, bylo to vyrovnané utkání, domácí byli produktivnější a berou body.“
Miloslav Hořava: „Já bych si dovolil s kolegou trošku nesouhlasit, protože si myslím, že v zápase byl Liberec jasně lepší a my jsme získali body díky bojovnosti a Dominiku Furchovi. Jinak byl Liberec hokejovější, měl daleko víc šancí, zápas měl ve své režii. My to ubojovali a Dominik všechno chytil. Což se občas stává.“
Pane Hořavo, jak jste spokojený s prací týmu po jeho převzetí?
„To je dobrý, bojovnost je tam vidět a pak se to promítá do zápasu. Tohle je výborný.“
Jak jsou pro vás jako trenéra důležité detaily, kdy hráči zblokují nejen hromadu střel, ale vloží úspěšně své hole i do přihrávek?
Hořava: „My jsme v situaci, kdy jsme u dna tabulky, a tyhle věci jsou potřeba, bez nich bychom se nehnuli. To kdyby tam nebylo, nemáme šanci.“
Do kabiny míří od vás střídmá pochvala, nebo co jste hráčům řekl?
Hořava: „Řekl jste to úplně přesně za mě. Nebylo to nic růžového, bylo to odbojované. Čeká nás hodně práce. Věřím, že hráči to taky tak cítí.“
Čili nebyl úplně plán takto hrát?
Hořava: „To ne. Oni nás dostali pod tlak. Jde jen o to, že tady trenér je slušný, tak řekl, že to bylo vyrovnaný…“ (usmívá se)
Budete reagovat pane Kudrno?
„Mě samozřejmě těší, že trenér vidí, jaký jsme tým, jak hrajeme. Já samozřejmě vidím pokusy střel a tak dále. My jsme letos v řadě utkání hráli aktivně, ale hraje se to na góly a já nemůžu při každém prohraném zápase tvrdit, že jsme byli lepší a že jsme měli vyhrát. Naše hra má parametry, já to vím, ale dneska mě strašně moc mrzí naše neproduktivita. To je to, co jsme tady mohli a měli udělat líp. Na to, že jsme lepší, se to nehraje. To bych vám tady mohl vyjmenovat řadu a řadu utkání, kde jsme body měli mít. I proto jsem zvolil takové hodnocení.“
Marek Zachar měl sám čtyři vyložené šance…
Kudrna: „Ale nic mu vyčítat nebudu, to není o vyčítání. On to ví, my to víme. Pozitivní na tom všem je, že naše hra má jasné parametry. Co hrajeme, je jasné. Potom je to někdy o štěstí, o větším klidu. Na tom se pracuje v tréninku. Určitě nebudou žádné výčitky žádnému hráči našeho týmu.“
V pátek jste vygumovali doma Spartu 3:0, berete porážku v derby jako facku?
Kudrna: „Není to facka, je to proces v sezoně. To bych mohl říkat o dalších deseti zápasech, že to byla facka. Ne, je to proces.“
Záhy po začátku odstoupil útočník Jaromír Pytlík, co se mu stalo a jak to s ním vypadá?
Kudrna: „Nevím, na jak dlouho to vypadá, bylo to něco s nohou, odjel k lékaři. Samozřejmě, že i on nám chyběl v koncovce. Doufáme, že to nebude nic vážného. Bližší informace zatím nemám.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|3
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|4
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž