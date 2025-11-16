BJK Cup: Česko - Chorvatsko 2:1. Velkou bitvu rozhodla až čtyřhra, Pála se loučí záchranou
PŘÍMO Z VARAŽDÍNU | Nejmladší český výběr v dějinách BJK Cupu doručil záchranu ve Světové skupině. Po nerváku s domácími Chorvatkami, který rozhodovala až třetí sada třetího zápasu, tedy čtyřhry. Linda Nosková s Lucií Havlíčkovou v ní zdolaly Janu Fettovou s Petrou Marčinkovou 6:2, 3:6, 6:3, Česko zvítězilo 2:1 a ovládlo skupinu ve Varaždínu. Díky tomu bude příští rok i osmnáctou sezonu za sebou mezi elitou BJK Cupu. To už tým povede nová kapitánka Barbora Strýcová, Petr Pála úspěšnou záchranářskou misí završil své osmnáctileté působení u týmu.
Češky nastoupily ve Varaždínu bez sedmi z osmi svých hráček v první stovce žebříčku WTA, tuzemská jednička Linda Nosková však bezchybně splnila svůj part a získala za víkend tři body, v neděli strávila na kurtu 3,5 hodiny a mohla začít oslava jejích pondělních 21. narozenin.
Rozhodující debl svedla po boku dvacetileté novicky Lucie Havlíčkové, která se teprve letos vrátila k tenisu po roční pauze, kdy se živila prací v kavárně. Reprezentaci přispěla v baráži dvěma body ze dvou vítězných čtyřher.
Chorvatky poslala znovu před chabou návštěvou pár stovek diváků do vedení v duelu dvojek Petra Marčinková (117. na WTA), rodačka ze Záhřebu platící za největší talent země. Bývalá juniorská světová jednička, která v šestnácti vyhrála Australian Open, převýšila při střetu devatenáctiletých slečen Nikolu Bartůňkovou.
Agresivnější hra Marčinkové platila víc než kreativita a bojovnost české tenistky, jíž se navíc nepovedl vstup do zápasu. Za devět minut prohrávala 0:3 a již se do setu nedostala (3:6). Ten druhý naopak nabídl řadu zvratů i několik diskutabilních výroků čárových rozhodčích, které šly proti hostující tenistce.
Bartůňková ztratila vedení 3:0, o třináct příček výš v žebříčku postavená Chorvatka utkání nedopodávala za stavu 6:5. V tiebreaku držela Češka vedení 6:2 a měla čtyři míče na vynucení si třetí sady, prohrála však šest výměn po sobě a tím i celý zápas (6:7 (6)).
Nosková potvrdila dobrou formu
„Asi jsem byla na konci tiebreaku trochu pasivní, možná mi trochu ztuhla ruka. Petra si ale zasloužila vyhrát, cítila jsem, že tahám za trochu kratší konec,“ hodnotila zklamaná Bartůňková, jíž mrzely i zvláštní výroky čárových. „Nemám zkušenosti s jestřábím okem, úplně si nevěřím na to, abych zastavila hru, i když mi některé míče přišly sporné. Hrajeme na jejich půdě, takže s tím musíme trochu počítat.“
Porážku parťačky vykryla týmová lídryně Linda Nosková. Světová hráčka číslo 13 si za 92 minut poradila s chorvatskou jedničkou Antonií Ružičovou 7:5, 6:4, když si pomohla 11 esy a pětkrát vzala o dva roky starší Chorvatce (75. na WTA) servis. Dvacetiletá Nosková vyhrála oba své singly ve Varaždínu bez ztráty setu a potvrdila dobrou formu, kterou chytila na sklonku sezony.
Éra kapitána Pály tak končila tím, co ji charakterizovalo nejvíc – rozhodující čtyřhrou. Do ní šly podle plánu ranařky Lucie Havlíčková s Noskovou. A svůj part sehrály v prvním setu skvěle. Chorvatský tým Marčinková – Jana Fettová jasně převýšily 6:2, když Fettové dvakrát vzaly podání.
Ve druhém dějství již ale začala doléhat únava ze dvou slepených mačů na do té doby nejlepší hráčku na kurtu Noskovou. Také česká tahounka přišla dvakrát o podání, díky čemuž Chorvatky rozevřely nůžky na 5:1 a sadu dohrály na 6:3.
V soudném dějství o všechno získaly jako první brejk Češky na 5:3, Nosková dopodávala sadu čistou hrou a dala pečeť na záchranu.