Předplatné

BJK Cup: Česko - Chorvatsko 2:1. Velkou bitvu rozhodla až čtyřhra, Pála se loučí záchranou

Linda Nosková se raduje z výhry ve dvouhře s budoucí kapitánkou reprezentačního týmu Barborou Strýcovou
Linda Nosková se raduje z výhry ve dvouhře s budoucí kapitánkou reprezentačního týmu Barborou StrýcovouZdroj: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda
Linda Nosková s Lucií Havlíčkovou zvládly rozhodující čtyřhru v barážovém utkání BJK Cupu proti Chorvatsku
Linda Nosková se raduje, v duelu proti Chorvatsku vyrovnala na 1:1
Linda Nosková s Lucií Havlíčkovou zvládly rozhodující čtyřhru v barážovém utkání BJK Cupu proti Chorvatsku
Nikola Bartůňková prohrála s Petrou Marčinkovou 3:6, 6:7
Nikola Bartůňková prohrála s Petrou Marčinkovou 3:6, 6:7
Loučící se kapitán českého týmu Petr Pála během barážového duelu proti Chorvatsku
Nikola Bartůňková prohrála s Petrou Marčinkovou 3:6, 6:7
8
Fotogalerie
Jan Jaroch
B. J. King Cup
Vstoupit do diskuse (1)

PŘÍMO Z VARAŽDÍNU | Nejmladší český výběr v dějinách BJK Cupu doručil záchranu ve Světové skupině. Po nerváku s domácími Chorvatkami, který rozhodovala až třetí sada třetího zápasu, tedy čtyřhry. Linda Nosková s Lucií Havlíčkovou v ní zdolaly Janu Fettovou s Petrou Marčinkovou 6:2, 3:6, 6:3, Česko zvítězilo 2:1 a ovládlo skupinu ve Varaždínu. Díky tomu bude příští rok i osmnáctou sezonu za sebou mezi elitou BJK Cupu. To už tým povede nová kapitánka Barbora Strýcová, Petr Pála úspěšnou záchranářskou misí završil své osmnáctileté působení u týmu.

Češky nastoupily ve Varaždínu bez sedmi z osmi svých hráček v první stovce žebříčku WTA, tuzemská jednička Linda Nosková však bezchybně splnila svůj part a získala za víkend tři body, v neděli strávila na kurtu 3,5 hodiny a mohla začít oslava jejích pondělních 21. narozenin.

Rozhodující debl svedla po boku dvacetileté novicky Lucie Havlíčkové, která se teprve letos vrátila k tenisu po roční pauze, kdy se živila prací v kavárně. Reprezentaci přispěla v baráži dvěma body ze dvou vítězných čtyřher.

Chorvatky poslala znovu před chabou návštěvou pár stovek diváků do vedení v duelu dvojek Petra Marčinková (117. na WTA), rodačka ze Záhřebu platící za největší talent země. Bývalá juniorská světová jednička, která v šestnácti vyhrála Australian Open, převýšila při střetu devatenáctiletých slečen Nikolu Bartůňkovou.

Agresivnější hra Marčinkové platila víc než kreativita a bojovnost české tenistky, jíž se navíc nepovedl vstup do zápasu. Za devět minut prohrávala 0:3 a již se do setu nedostala (3:6). Ten druhý naopak nabídl řadu zvratů i několik diskutabilních výroků čárových rozhodčích, které šly proti hostující tenistce.

Bartůňková ztratila vedení 3:0, o třináct příček výš v žebříčku postavená Chorvatka utkání nedopodávala za stavu 6:5. V tiebreaku držela Češka vedení 6:2 a měla čtyři míče na vynucení si třetí sady, prohrála však šest výměn po sobě a tím i celý zápas (6:7 (6)).

Nosková potvrdila dobrou formu

„Asi jsem byla na konci tiebreaku trochu pasivní, možná mi trochu ztuhla ruka. Petra si ale zasloužila vyhrát, cítila jsem, že tahám za trochu kratší konec,“ hodnotila zklamaná Bartůňková, jíž mrzely i zvláštní výroky čárových. „Nemám zkušenosti s jestřábím okem, úplně si nevěřím na to, abych zastavila hru, i když mi některé míče přišly sporné. Hrajeme na jejich půdě, takže s tím musíme trochu počítat.“

Porážku parťačky vykryla týmová lídryně Linda Nosková. Světová hráčka číslo 13 si za 92 minut poradila s chorvatskou jedničkou Antonií Ružičovou 7:5, 6:4, když si pomohla 11 esy a pětkrát vzala o dva roky starší Chorvatce (75. na WTA) servis. Dvacetiletá Nosková vyhrála oba své singly ve Varaždínu bez ztráty setu a potvrdila dobrou formu, kterou chytila na sklonku sezony.

Éra kapitána Pály tak končila tím, co ji charakterizovalo nejvíc – rozhodující čtyřhrou. Do ní šly podle plánu ranařky Lucie Havlíčková s Noskovou. A svůj part sehrály v prvním setu skvěle. Chorvatský tým Marčinková – Jana Fettová jasně převýšily 6:2, když Fettové dvakrát vzaly podání.

Ve druhém dějství již ale začala doléhat únava ze dvou slepených mačů na do té doby nejlepší hráčku na kurtu Noskovou. Také česká tahounka přišla dvakrát o podání, díky čemuž Chorvatky rozevřely nůžky na 5:1 a sadu dohrály na 6:3.

V soudném dějství o všechno získaly jako první brejk Češky na 5:3, Nosková dopodávala sadu čistou hrou a dala pečeť na záchranu.

B. J. King Cup 2025

LIVE
Stav série: 0:1
03662677Detail
LIVE
Stav série: 1:1
276054Detail
LIVE
26361263Detail

Vstoupit do diskuze (1)

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů