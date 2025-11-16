Předplatné

Opava dá šanci malému Nigerijci ze Vsetína. Svaly má jako kulturista, zájem měl i Jablonec

Nigerijský mladík Ibrahim Afolabi Oseni oslnil za pár zápasů ve Vsetíně, teď míří na zkoušku o patro výšZdroj: FC Fastav Vsetín
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Nový Vale Musa Alli? Dvěma góly proti Hranicím se (dočasně?) rozloučil se Vsetínem maličký záložník Ibrahim Afolabi Oseni (19). Devatenáctiletý kreativní záložník z Nigérie připomíná výškou bývalou oporu ze Zbrojovky či Českých Budějovic. Po devíti zápasech v MSFL (tři branky) míří podle informací webu iSport na testy do druholigové Opavy.

Je hodně malý, ale šikovný. Ibrahim Afolabi Oseni dorazil na Valašsko v půlce září ze španělské mládežnické akademie Club Gimnástic Manresa. Po rychlé adaptaci si vybojoval místo v sestavě a jeho výkony zaujaly kluby z vyšších soutěží. Dokonce se mluvilo o zájmu Jablonce, nakonec je z toho herní zkouška v Opavě, kam mladíka nasměroval jeho agent Milan Martinovič.

Tým trenéra Romana Nádvorníka po konci podzimní části druhé ligy ještě trénuje a bere od dalšího týdne do přípravy středopolaře ze Vsetína. Ten dostane čas, aby si vybojoval smlouvu v profi klubu, jenž přezimuje na čtvrtém místě s ambicemi na baráž o Chance Ligu. „Když už u nás v lednu nebude, můžeme to brát jako zpětnou vazbu, že jsme toho kluka posunuli výš,“ prohlásil vsetínský trenér Lukáš Pazdera po duelu s Hranicemi, v němž „Ibra“ dvakrát skóroval.

Trefil se i hlavou, byť byl na hřišti suverénně nejmenší. Co nedostal do vínku na výšce, to mu bylo naděleno na svalové hmotě. Vypadá jako kulturista. „Tihle hráči se narodí a už mají svaly. My Češi si je musíme tvrdě vybojovat,“ pousmál se Pazdera, sám bývalý prvoligový hráč Zlína či Baníku Ostrava.

„Hráči černé pleti uvidí činku a naroste jim to,“ reagoval podobně útočník Tomáš Mlýnek. „Fakt nevím, jak to dělají. Přitom jsem je v životě neviděl v posilovně. Asi se tak narodí. V tom mají oproti nám bělochům obrovský benefit. Tohle jim trošku závidíme,“ přiznal.

Spoluhráč z Nigérie na něj na hřišti zapůsobil hlavně technickými schopnostmi. Je podsaditý, má nízko těžiště. A umí toho využívat. „Na balonu je velmi silný. Má výborný driblink a vedení míče, strašně těžko se mu bere,“ popsal Mlýnek, jenž nevylučuje, že se v Opavě prosadí. „Potenciál v sobě určitě má. Lepší kvalitou ve vyšší soutěži poroste i on. Možná mu to tam bude i více sedět. MSFL je hodně soubojová,“ dodal.

Kouč Pazdera by ztrátu nadaného mladíka nebral nijak tragicky. Od začátku mu bylo jasné, že Vsetín vnímá jen jako přestupní stanici za lepším. Na jeho přístup si nemůže stěžovat. „Dobře zapadl. Kluci navnímali, že jim může v zápase pomoct,“ podotkl s tím, že v jeho věku potřebuje hlavně pravidelně nastupovat, sbírat zkušenosti a řešit na trávníku těžké situace.

Není si jistý, že tohle mu může ambiciózní Opava aktuálně nabídnout. „Chce hrát o nejvyšší příčky, o baráž. Asi by bylo naivní domnívat se, že jim Ibra hru hned zvedne. Momentálně je ve stavu, že může hrávat třetí ligu. S každým je práce jako na kostele,“ zdůraznil Pazdera.

Tak co, zaujme nigerijský prcek kouče Nádvorníka?

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1593326:1530
4Opava1577124:1228
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1663730:3021
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

