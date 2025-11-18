LM ONLINE: Odvety po blamážích. Sparta dohání obří ztrátu s Zugem, Kometa - Lulea 2:1
V prvním střetnutí schytali výprask. I tak jsou ale hokejisté Sparty a Komety dál ve hře o postup do čtvrtfinále play off Ligy mistrů. Jejich představení v úvodní osmifinálové bitvě na hřištích Zugu (0:6) a Luley (1:6) i kvůli výrazně omlazeným sestavám vzbudila rozruch v kruzích nejen nadnárodní hokejové soutěže. Jak čeští účastníci přistoupí k domácím odvetám se švýcarským a švédským soupeřem? ONLINE přenosy ze zápasů sledujte od 18.00 na iSportu.