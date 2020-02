Přestupová uzávěrka NHL ONLINE: Boston je silnější, přivedl tvrďáka | iSport.cz

VÝMĚNA - San Jose opouští muž, který v klubu drží množství individuálních rekordů. Patrick Marleau bude o Stanley Cup bojovat v Pittsburghu. Kalifornský klub získal volbu ve 3. kole draftu 2021, ze které se stane 2. kolo když Pens soutěž vyhrají.

"Although we have had a disappointing season in San Jose, he deserves every opportunity to have a chance at winning a Stanley Cup, and we're happy to help accommodate that. We wish him the best of luck." - #SJSharks GM Doug Wilson



We couldn't agree more. #ThankYouPatty #Again pic.twitter.com/kF3is4IEHB