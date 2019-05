Přestupy NHL ONLINE: Bobrovskij na odchodu? Už prodává byt! | iSport.cz

SPEKULACE - Edmonton Oilers mají nového generálního manažera. Ten bude primárně pro klub hledat trenéra a zdá se, že také gólmana. "Několik týmů teď má dva dobré brankáře. Já bych rád získal někoho, kdo bude chytat 30-35 zápasů a s druhým gólmanem se bude vzájemně motivovat," řekl Ken Holland, který údajně hledá zkušeného brankáře a nebál by se i trejdu.

"Many teams have two goalies now. Ideally I'd like a goalie who could play 30-35 games and they challenge and push each other. Ideally I'd like one who has pro experience. I will talk to teams, but right now we likely will find one in free agency." Holland on another goalie.