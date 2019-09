Přestupy NHL ONLINE: Dallas zve do kempu dalšího útočníka | iSport.cz

POZVÁNKA DO KEMPU - Šestadvacetiletý americký útočník Stefan Noesen se po konci v New Jersey pokusí získat smlouvu v Dallasu. Jedenadvacátý hráč draftu 2011 nastupoval v poslední sezoně s platem 1,725 milionu dolarů, ale za Devils získal jen 8 bodů ve 41 zápasech. Svou draftovou pozici nenaplnil, ale je z něj solidní hráč do čtvrté formace.

Stefan Noesen has been working out in Frisco and will be in Stars training camp on a PTO. He's a UFA coming off a one-way deal with New Jersey in which he made $1.725 million. The Plano product is a former first round pick. Here are his stats.https://t.co/Fv8YN2Wzst