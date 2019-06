Přestupy NHL ONLINE: Další americký válečník končí s hokejem | iSport.cz

KONEC KARIÉRY - V osmatřiceti letech uzavřel aktivní kariéru bojovník a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Brooks Orpik. Osmnáctý hráč draftu 2000, který byl známý hlavně na začátku kariéry díky tvrdým a čistým hitům, odehrál 1035 utkání jen v barvách Pittsburgh Penguins a Washington Capitals. S každým klubem soutěž vyhrál. Celkem v základní části vstřelil 18 branek, přidal 176 nahrávek a 972 trestných minut. Doma má také stříbro z OH v roce 2010.

Truly going to miss you a lot. Thanks for all the help and support during the years. Thanks for always looking after me on and off the ice. You have been a true friend and role model for me. Good luck in the future and wish you and the family all the best. Brooks Orpik!