Přestupy NHL ONLINE: Další vykupování, tentokrát v Calgary | iSport.cz

KONEC KARIÉRY - V devětatřiceti letech skončil s aktivní kariérou veleúspěšný útočník Chris Kunitz, který čtyřikrát (3x s Pittsburghem a 1x s Anaheimem) vyhrál Stanley Cup a je také majitelem olympijského zlata a stříbra z MS. Kanadské křídlo nikdy neprošlo draftem, přesto v NHL nahrálo 1022 utkání základní části a připsalo si 619 bodů. Kunitz hrál za Anaheim, Atlantu, Pittsburgh, Tampu Bay a Chicago. Tam také zůstane, zamíří do oddělení pro hráčský rozvoj.

Forward Chris Kunitz announced his retirement following 15 seasons in the @NHL. Congrats on an incredible playing career Kuni!



Kunitz now joins the Blackhawks hockey ops department as Player Development Adviser, assisting Chicago's coaching staff as well as the @goicehogs staff! pic.twitter.com/PyypVzb469