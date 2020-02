Přestupy NHL ONLINE: Devils se zbavili zkušeného kapitána | iSport.cz

SPEKULACE - Boston před měsícem vyřadil ze sestavy veterána Davida Backese a doufá, že se mu ho podaří vyměnit. Američan už údajně vedení týmu dal listinu osmi klubů, kam by před uzávěrkou chtěl být vyměněn. Zájem o něj mimochodem prý mělo dost klubů, kam on sám ale jít nechtěl. Backes v tuto chvíli nikde nehraje, klub nechce, aby se zbytečně zranil.

Told that there are teams who have expressed some level of interest in #Bruins forward David Backes. Many are on his no-trade list. He’s submitted a list of 8 teams he will accept a trade to. Increases to 15 this summer. Team is keeping him off the ice to avoid potential injury