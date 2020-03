Přestupy NHL ONLINE: Kanadský talent bude bojovat o Rinneho místo | iSport.cz

PODPIS - Kapitán týmu Penn State z univerzitní NCAA Brandon Biro se ve dvaadvaceti letech upsal Buffalo Sabres, které mu nabídlo dvouletou nováčkovskou smlouvu na 1,85 milionu dolarů. Kanadský útočník v tuto chvíli má na kontě 25 bodů ve 25 utkáních.

"I feel like there's a good opportunity for myself to come in and prove myself as a player and get an opportunity to play. I think it was just a good fit both on the ice and off the ice."



