Přestupy NHL ONLINE: Kapitán Nashvillu podepsal megakontrakt | iSport.cz

ODCHOD Z NHL - Loňský vítěz Stanley Cupu s Washingtonem útočník Devante Smith-Pelly neuspěl v září v kempu Calgary a od té doby hledal práci. Nakonec odchází hrát do KHL, kde bude působit v dresu Kunlunu. Tam odchází s 395 starty v NHL.

The Kunlun Red Star has signed a one-year contract with Devante Smith-Pelly. The winger has won the Stanley Cup champion with the Washington Capitals in 2018. #krs #redstarhockey pic.twitter.com/wqntNWmmmn