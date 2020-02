Přestupy NHL ONLINE: Minnesota se možná zbaví dvou velkých jmen | iSport.cz

SPEKULACE - Hokejisté Los Angeles v úterý bojovali na ledě Winnipegu, ale Alec Martinez se ve hře pro jistotu neobjevil. Aby se nezranil. Zkušený bek by totiž měl být brzy vyměněn a začíná být celkem jisté, že jeho novým domovem bude Las Vegas.

It’s not done yet, but VGK and LA are working to try to finalize a deal that would send defenceman Alec Martinez to the Golden Knights. Most telling sign will be if Martinez is in or out of the Kings’ lineup tonight vs. WPG.