Přestupy NHL ONLINE: Neal, Vesey a Reimer by mohli změnit dres | iSport.cz

PODPIS - Švédský útočník Carl Hagelin bude v NHL pokračovat ve Washingtonu, s kterým uzavřel novou čtyřletou smlouvu na 11 milionů dolarů. Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru, který přišel do týmu Capitals v únoru z Los Angeles, si finančně pohorší oproti dosavadnímu čtyřletému kontraktu na 16 milionů dolarů.

"We are pleased to have signed Carl to a new four year contract. Carl is a versatile player who can play on any line and is an excellent penalty killer. He is a proven winner and provides great leadership to our team."



- GM Brian MacLellanhttps://t.co/7Wq1PW7fk3