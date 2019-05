Přestupy NHL ONLINE: Nebude volným hráčem, v New Yorku prodloužil o 6 let | iSport.cz

PODPIS - Devětadvacetiletý zadák Chad Ruhwedel zůstává pro další dvě sezony v Pittsburghu, se kterým v roce 2017 vyhrál Stanley Cup. Nový kontrakt je celkově na 1,4 milionu dolarů. "Chad v posledních letech ukazoval, jakým je týmovým hráčem. Kdykoliv jsme ho potřebovali byl připraven naskočit," chválil generální manažer Jim Rutherford. Američan kvůli zranění odehrál v poslední sezoně jen 18 utkání v prvním týmu a pět na farmě.

Ruhwedel: "When the Penguins expressed their interest in me and expressed their appreciation in the role I play for the team, it was really nice to hear. It feels good to be coming back to a team that wants you."



Ruhwedel discusses his contract extension: https://t.co/tMyHEWJQij pic.twitter.com/Lou6qPxIFp