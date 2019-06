Přestupy NHL ONLINE: Němec s českými kořeny vymění Chicago za Pittsburgh | iSport.cz

SPEKULACE - Pokud se najde vhodný zájemce, bude mít švédský útočník Loui Eriksson z Vancouveru nový domov. Bývalý kanonýr Dallasu či Bostonu odehrál u Canucks zatím tři sezony a dal v nich pouze 32 branek. Kontrakt je platný na další tři ročníky a jeho cap-hit je 6 milionů dolarů. Což je celkem problém. Třiatřicetiletý útočník si prý navíc moc nerozumí s trenérem Travisem Greenem. "Slyšel jsem, že to během nedávného MS řekl, s Louiem si tento týden sednu a probereme to. Výměna je možnost," řekl generální manažer Jim Benning.

The Canucks will focus on improving the top of their lineup in free agency this offseason, according to GM Jim Benning, who said they hope to get pending RFA forward Brock Boeser's contract "figured out sooner rather than later if we could."https://t.co/6tHC7NjocQ