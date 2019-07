Přestupy NHL ONLINE: Nové podpisy v Tampě, Anaheimu, Coloradu i Montrealu | iSport.cz

ODCHOD Z NHL - Ve třiatřiceti letech odchází poprvé ze zámoří útočník Adam Cracknell, který se upsal Kunlunu v KHL. Do nového působiště si nese 210 startů a 43 bodů, které rozdělil mezi St. Louis, Columbus, Vancouver, Edmonton, Dallas, New York Rangers a Anaheim.

So grateful to every team I have played on over the past 13 years (all 18 of them 🧳). Thank you @AnaheimDucks and @SDGullsAHL for an unforgettable season. So many great memories along the way and I am looking forward to making more in the next chapter with @KRSchina 🇨🇳 🏒