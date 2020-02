Přestupy NHL ONLINE: Obr z Winnipegu už asi do sezony nezasáhne | iSport.cz

SPEKULACE - Už 53 utkání odehrál v sezoně Winnipeg, takže jich před sebou do konce základní části už nemá ani třicet. Šance, že se během nich na ledě objeví suspendovaný obránce Dustin Byfuglien, který z osobních důvodů nenaskočil do sezony ačkoliv má ještě dva roky platnou smlouvu, je malá. O jeho dalším herním osudu se rozhodne během léta.

There is word tonight we are getting closer to clarification on Dustin Byfuglien's status for this season. Word is he has yet to resume skating, and "most likely" outcome is he doesn't play this year and his future is re-visited in the summer. (1/2)