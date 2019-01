Přestupy NHL ONLINE: Přestupová pecka, Toronto bere špičkového beka | iSport.cz

SPEKULACE - Artěmi Panarin se konečně sešel se svým agentem a o jeho budoucnosti v Columbusu je přece jen trochu jasněji. Ruský útočník nevyloučil možné působení u Blue Jackets, ale všechno chce řešit až po sezoně. Tam z něj bude mimo jiné nechráněný volný hráč.

Statement about Artemi Panarin’s future “We have informed the team that we are willing to discuss Artemi’s future after the season. Our priority now is to focus on the rest of the season, trying to win a Stanley Cup for the CBJ & their fans”. No additional comments will be made..