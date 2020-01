Přestupy NHL ONLINE: Sedmička draftu jde z New Yorku do Švédska | iSport.cz

SPEKULACE - Toronto stále není spokojeno se svou situací v brankovišti a údajně patří mezi jedno z mužstev, které se zajímá o bulharskou hvězdičku Alexandara Georgieva. Třiadvacetiletý gólman Rangers v tomto ročníku ukazuje, že má talent a pilně se učí od Henrika Lundqvista. Ale nahradí ho? V New Yorku spíš počítají s tím, že by to měl být Rus Igor Šesťorkin...

Mentioned in the pregame show, the Leafs among the teams that have inquired about Rangers goalie Alexander Georgiev. No offer made. New York needs a lot to move him.