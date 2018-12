Přestupy NHL ONLINE: Týmy Toronta a Anaheimu si vyměnily veterány

ODCHOD Z NHL - Po jednom roce v organizaci Detroitu se majitel celkem 530 startů v NHL David Booth vrací do Ruska, kde hrál mezi lety 2015-2017 za Vladivostok a Omsk. Novým domovem čtyřiatřicetiletého juniorského mistra světa z roku 2004 je Dinamo Minsk.

David Booth, who played 28 games with the Detroit #RedWings last season, has signed a deal to play for HC Dinamo Minsk of the KHL for the remainder of the 2018-19 season.



Since entering the league in 2006, Booth has played in 530 NHL games, scored 124 goals and 236 points. https://t.co/qL0UYXwZPI