Trh s volnými hráči NHL ONLINE: o TOP beka se tahá Toronto s Vegas

VÝMĚNA - Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Nick Bonino již další starty za Nashville nepřidá. Dvaatřicetiletý americký útočník byl vyměněn společně se dvěma volbami v letošním draftu NHL do Minnesoty. Predators získali o deset let mladšího Lukea Kunina a jednu volbu. Minnesota si díky nově získaným volbám od Nashvillu vybrala na 37. místě ruského útočníka Marata Chusnutdinova z Petrohradu a 70. pozici vyměnila za 65. se San Jose a sáhla po kanadském obránci Daemonovi Huntovi z Moose Jaw z WHL. Nashville obdržel 101. místo a zvolil švédského beka Adama Wilsbyho ze Södertälje.

Trade alert 🚨#mnwild has acquired forward Nick Bonino and the 37th and 70th draft picks in the 2020 #NHLDraft from the @PredsNHL in exchange for forward Luke Kunin and the 101st selection in this year’s draft. pic.twitter.com/QvXrK1Ag5F