Ukončil kariéru, ale Buffalo mu platí dál. 18 milionů ročně na 10 let

Ehrhoff byl do NHL draftován ve 4. kole v roce 2001 týmem San Jose Sharks. Do sestavy kalifornského klubu se probojoval v sezoně 2003/04 a v příštích letech se z něj stala produktivní opora. Vždyť jeho kariéra, která byla v Severní Americe ještě spojena s Vancouverem, Buffalem, Pittsburghem Los Angeles a Chicagem je přímo příkladná.

Jen tři němečtí hokejisté zvládli odehrát v historii soutěže více než je jeho 789 utkání a jenom útočníci Jochen Hecht a Marco Sturm zvládli nasbírat více bodů. S pukem to německý mistr z roku 2003 uměl skutečně dobře, čemuž odpovídá i 158 z jeho 339 bodů nasbíraných během přesilových her. S Vancouverem to dotáhl v roce 2011 až do sedmého finále Stanley Cupu.

Po tomto ročníku ale kanadský klub opustil a povedl se mu hodně slušný kousek, podepsal desetiletý kontrakt s Buffalem, jenž měl celkovou hodnotu 40 milionů dolarů. Tým ho ale po třech průměrných sezonách (v té poslední sice sesbíral 33 bodů, ale také 27 záporných do statistiky +/-) vykoupil ze smlouvy a zajistil mu tak hodně slušnou rentu.

V praxi to totiž znamená to, že v dalších čtrnácti letech od rozvázání kontraktu mu Sabres musí platit každý rok 857 143 dolarů (zhruba 18 milionů korun), a to až do skončení sezony 2027/28. To mají určitě v Buffalu radost...

Ale uklidnit je možná může fakt, že na tom nejsou zdaleka nejhůře. Například New York Islanders vyplácí brankáři Ricku DiPietrovi od roku 2013 do roku 2029 každý rok 1,5 milionu dolarů, přitom jednička draftu z roku 2000 v NHL už pět let nehraje.

Podobně jsou na tom Flyers, kterým se v roce 2011 nevyplatil devítiletý kontrakt s ruským brankářem Iljou Bryzgalovem. Ten v týmu vydržel jen dvě sezony a po paběrkování v Edmontonu, Minnesotě a Anaheimu v ročníku 2014/15 skončil. Jenže 1,6 milionu dolarů bude od Philadelphie dostávat až do roku 2027...