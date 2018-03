Neuvirth s Mrázkem vychytali Colorado, Plekanec konečně bodoval

Třicátý gól sezony vstřelil do sítě Floridy útočník Auston Matthews • Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Play off se blíží a Mika Zibanejad poznal, že na ledě dost přituhuje • AP Photo/Nick Wass

Marc-Andre Fleur zastavil proti Arizoně celkem 29 střel, ale bylo to málo • Reuters / Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Michal Kempný si proti Rangers připsal do statistik záporný bod • Reuters / Amber Searls-USA TODAY Sports

Michal Neuvirth se vrátil do hry po více, než měsíci, ale utkání nedochytal • AP Photo/David Zalubowski

SOUHRN | Po více než měsíci se vrátil do hry brankář Michal Neuvirth, ale na ledě vydržel jen 28. minut a kvůli zranění musel pustit do klece Philadelphie Petra Mrázka. Ten pak dotáhl utkání na ledě Colorada k výhře 2:1. Útočník Tomáš Plekanec ve třináctém utkání za Toronto poprvé bodoval. Ve středečním zápase přispěl nahrávkou k výhře hokejistů Maple Leafs 4:3 nad Floridou.

Třicetiletý Neuvirth kvůli zranění v dolní části těla zmeškal 18 zápasů a z listiny zraněných hráčů ho vedení klubu stáhlo před zápasem s Avalanche. Philadelphia rozhodla o výhře v první třetině po brankách Claudea Girouxe a Ivana Provorova. Neuvirth inkasoval z 11 střel jednou, ve 26. minutě jej překonal Matt Nieto. Vzápětí se vyznamenal skvělým zákrokem. Mikko Rantanen mířil do odkryté branky a Neuvirth při přesunu navíc ztratil hokejku, ale vyrážečkou střelu finského útočníka zneškodnil.

Nedlouho poté však český brankář kvůli nespecifikovanému zranění led opustil. Trenér Flyers Dave Hakstol po zápase žádné informace o Neuvirthově stavu nesdělil.

VIDEO: Sestřih utkání Colorado - Philadelphia

Mrázek pak zastavil všech 17 střel, ale protože vítězná branka padla za Neuvirthova pobytu ve hře, připsal si vítězství rodák z Ústí nad Labem. "Když naskočíte do hry v průběhu zápasu, je důležité pochytat pár střel, abyste se dostali do ráže. Proto jsem se po chvíli cítil v pohodě," prohlásil šestadvacetiletý Mrázek. "Posledních pět minut se strašně táhlo. Kluci zblokolovali spoustu střel, měli jsme štěstí na odrazy," dodal odchovanec Vítkovic.

Plekanec byl u klubových rekordů

Maple Leafs fanoušky poprvé potěšili ve čtvrté minutě zásluhou Mitchella Marnera, u jehož gólu asistoval kladenský rodák. Ve 14. minutě vedl kanadský celek už o tři branky. Útočník Jonathan Huberdeau však ke konci úvodní části snížil a v 36. minutě druhý zásahem večera stáhl ztrátu na rozdíl jediného gólu. Vítěznou trefu Toronta obstaral v 52. minutě jubilejním 200. zásahem v soutěži forvard James van Riemsdyk. Za Panthers snížil útočník Jevgenij Dadonov.

VIDEO: Plekanec nahrál na úvodní gól

Toronto díky 27. domácímu vítězství a celkově 46. triumfu v sezoně vytvořilo nové klubové rekordy. "Je to neskutečné, když si uvědomíte, jak dlouho už klub existuje. Dokazuje to naši tvrdou práci," uvedl útočník Patrick Marleau.

Florida ztrácí tři body na New Jersey, které ve Východní konferenci drží druhou divokou kartu zaručující účast v play off. Devils ale odehráli o zápas více. "Porážka bolí. V první části jsme nehráli s potřebným nasazením, a pokud proti takovému týmu, jakým je Toronto, neodevzdáte všechno, draze za to zaplatíte," podotkl brankář Roberto Luongo.

Výhru Capitals trefil Kuzněcov

Washington zdolal New York Rangers 3:2 v prodloužení, které rozhodl ruský centr Jevgenij Kuzněcov. Capitals vyhráli pátý duel v řadě. Domácí přitom ještě v 59. minutě prohrávali, ale dánský centr Lars Eller 65 sekund před koncem zápasu srovnal.

"Věříme si za všech okolností. Hrajeme lépe bez ohledu na to, jestli o gól vedeme nebo prohráváme. Nutí nás to hrát naplno a bereme to jako výzvu," prohlásil gólman Washingtonu Braden Holtby.

Na straně Rangers odehrál čtvrté utkání osmnáctiletý Filip Chytil, který si v pondělním souboji proti Capitals připsal první bod v NHL. Tentokrát vyšel bodově naprázdno a zaznamenal jen záporný bod do kolonky plus/minus. Brankář Ondřej Pavelec kryl záda Henriku Lundqvistovi ze střídačky.

VIDEO: Sestřih utkání Washington - NY Rangers

V sestavě Capitals se z českých hráčů představil pouze obránce Michal Kempný, další bek Jakub Jeřábek a útočník Jakub Vrána zůstali mezi náhradníky. Na straně Rangers odehrál čtvrté utkání osmnáctiletý Filip Chytil, který si v pondělním souboji proti Capitals připsal první bod v NHL. Tentokrát vyšel naprázdno a zaznamenal jen záporný bod do statistiky plus/minus. Brankář Ondřej Pavelec kryl záda Henriku Lundqvistovi ze střídačky.

Kanadské bodování: 1. McDavid (Edmonton) 77 102 (40+62)

2. Kučerov (Tampa Bay) 74 96 (38+58)

3. Malkin (Pittsburgh) 73 93 (42+51)

4. Giroux (Philadelphia) 78 93 (27+66)

5. MacKinnon (Colorado) 69 92 (38+54)

6. Kopitar (Los Angeles) 77 88 (34+54)

7. Stamkos (Tampa Bay) 75 86 (27+59)

8. Wheeler (Winnipeg) 76 86 (20+66)

9. Hall (New Jersey) 71 85 (33+52)

10. Kessel (Pittsburgh) 77 85 (30+55)

...

16. Voráček (Philadelphia) 78 80 (19+61)

21. Pastrňák (Boston) 75 74 (31+43)

132. Hertl (San Jose) 74 44 (21+23)

163. Krejčí (Boston) 57 39 (17+22)

Výsledky:

Toronto - Florida 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Branky: 4. Marner (Plekanec), 10. Matthews, 14. Marleau, 52. Van Riemsdyk - 18. a 36. Huberdeau, 59. Dadonov. Střely na branku: 35:33. Diváci: 18.893. Hvězdy utkání: 1. Marner (Toronto), 2. Huberdeau (Florida), 3. Van Riemsdyk (Toronto).

Washington - NY Rangers 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 20. Burakovsky, 59. Eller, 61. Kuzněcov - 13. Hayes, 51. Spooner. Střely na branku: 33:37. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Kuzněcov, 2. Holtby (oba Washington), 3. Lundqvist (NY Rangers).

Colorado - Philadelphia 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky: 26. Nieto - 11. Giroux, 19. Provorov. Střely na branku: 28:33. Brankář Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal 28:07 minut, inkasoval jednou z 11 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Brankář Petr Mrázek (Philadelphia) odchytal 31:31 minut, ze 17 střel neinkasoval. Diváci: 16.320. Hvězdy utkání: 1. Provorov, 2. Giroux (oba Philadelphia), 3. Nieto (Colorado).

Vegas - Arizona 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky: 12. Haula, 35. Tuch - 7. a 36. Connauton, 18. Pánik. Střely na branku: 29:32. Diváci: 18.121. Hvězdy utkání: 1. Connauton (Arizona), 2. Haula, 3. Tuch (oba Vegas).