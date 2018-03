SUPER Pastrňák má hattrick Gordieho Howea. Dal gól, přihrával a rval se

První třetina pomalu směřovala k bezbrankovému stavu, ale Bruins v poslední minutě dvakrát udeřili. Nejprve se trefil střední útočník Tim Schaller a 32 vteřin po něm v početní výhodě Pastrňák, který z levého kruhu vyslal přihrávku před branku na Ryana Donata, ale obránce Tampy Ryan McDonagh ji nešťastně usměrnil do sítě. Pastrňák zaznamenal 32. gól v sezoně a jen dva zásahy mu chybí do vyrovnání osobního maxima z minulého ročníku.

Na počátku druhé části snížil po pěkné přesilovkové akci centr J.T. Miller. V 47. minutě se hosté znovu prosadili, ale kvůli nedovolenému bránění brankáři Tuuku Raskovi rozhodčí gól neuznali. Vzápětí svedl Pastrňák pěstní souboj s obráncem Danem Girardim.

VIDEO: Podívejte se na bitku Davida Pastrňáka s Danem Girardim





V 52. minutě vyšachovali bek Torey Krug a útočníci Brad Marchand s Patricem Bergeronem při hře čtyři na čtyři defenzivu Lightning a posledně jmenovaný prvním zásahem od návratu po zranění vrátil Bostonu dvoubrankový náskok.

Zadák Victor Hedman floridský celek přiblížil znovu na dostřel, ale v závěrečné minutě zpečetil triumf domácích do odkryté branky při power play Tampy Marchand po přihrávkách Bergerona a Pastrňáka. Bruins bodovali v sedmém duelu po sobě, Lightning naopak třikrát v řadě neuspěli. Jednadvacetiletý Pastrňák si v 76 zápasech připsal stejný počet bodů (32+44) a na nejproduktivnějšího Čecha v soutěži Jakuba Voráčka ztrácí čtyř body. Forvard Philadelphie ale odehrál dvě utkání navíc.

VIDEO: Podívejte se na další fantastický zápas Davida Pastrňáka v sestřihu

V deseti čtvrtečních zápasech padly i dva hattricky. Devatenáctiletý Pierre-Luc Dubois nastřílel poprvé v NHL tři branky v jednom utkání a výrazně se podílel na výhře Columbusu 5:1 v Calgary. Blue Jackets uspěli ve dvanáctém z posledních třinácti duelů, Flames prohráli posedmé za sebou. Třiatřicetiletý Jeff Carter šestým hattrickem v kariéře dovedl Los Angeles k triumfu 4:2 nad Arizonou. Čtyřmi body za gól a tři nahrávky zazářil bek Matt Dumba, který se s Minnesotou radoval z vítězství 5:2 proti Dallasu.

Crosby rozhodl o výhře úžasným gólem

Útočník Connor McDavid bodoval v šestém duelu po sobě, ale 41. trefou v ročníku nezabránil prohře Edmontonu 1:2 ve Vancouveru. Jednadvacetiletý kapitán Oilers je se s 103 body a šestibodovým náskokem na druhého Nikitu Kučerova z Tampy na nejlepší cestě obhájit Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče.

Trojnásobný vítěz Stanley Cupu Sidney Crosby spektakulárním gólem rozhodl o výhře Pittsburghu 4:3 v prodloužení nad New Jersey. Lídr Penguins při přečíslení dvou na jednoho zvolil střelu, která skončila na tyči, ale odražený puk šikovným zakončením ze vzduchu usměrnil do branky Devils. Dvojnásobný olympijský vítěz se střelou ze vzduchu prosadil už před osmi dny proti Montrealu.

"Už jsem ho to viděl několikrát předvést, takže mě nepřekvapil," komentoval Crosbyho "baseballový" zásah trenér Pittsburghu Mike Sullivan. "Donutí vás žasnout," řekl zadák Penguins Brian Dumoulin. "Je to jednoduché. Pouze jeden hráč v celé NHL tohle umí a naneštěstí pro nás je to Crosby," povzdechl si gólman New Jersey Keith Kinkaid. Utkání z pozice čárového rozhodčí řídil Libor Suchánek.

VIDEO: Podívejte se na Crosbyho zásah

NHL:

Boston - Tampa Bay 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Branky: 20. Schaller, 20. Pastrňák, 52. Bergeron, 60. Marchand (Pastrňák) - 22. J.T. Miller, 54. Hedman. Střely na branku: 30:28. Diváci: 17.565. Hvězdy utkání: 1. T. Rask, 2. Bergeron, 3. Pastrňák (všichni Boston).

Buffalo - Detroit 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Branky: 4. Eichel, 8. R. O'Reilly, 45. Rodrigues - 8. Larkin, 26. Helm, 37. A. Mantha, 42. Athanasiou, 51. DeKeyser, 57. Svečnikov. Střely na branku: 32:32. Diváci: 18.493. Hvězdy utkání: 1. Larkin, 2. Svečnikov, 3. A. Mantha (všichni Detroit).

New Jersey - Pittsburgh 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 13. Palmieri, 35. T. Hall, 46. Coleman - 13. Sheary, 27. Letang, 52. Hörnqvist, 61. Crosby. Střely na branku: 31:35. Diváci: 16.514. Hvězdy utkání: 1. Crosby (Pittsburgh), 2. T. Hall (New Jersey), 3. Dumoulin (Pittsburgh).

Ottawa - Florida 3:2 v prodl. (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 22. a 65. Pageau, 41. Pääjärvi - 26. Ekblad, 27. Dadonov. Střely na branku: 30:26. Diváci: 15.095. Hvězdy utkání: 1. Pageau, 2. E. Karlsson, 3. C. Anderson (všichni Ottawa).

Minnesota - Dallas 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Branky: 29. a 60. Parise, 17. Mikael Granlund, 28. Dumba, 40. Zucker - 3. Jamie Benn, 30. D. Shore. Střely na branku: 22:31. Diváci: 19.350. Hvězdy utkání: 1. Mikael Granlund, 2. Dumba, 3. Parise (všichni Minnesota).

Chicago - Winnipeg 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Branky: 25. a 32. Jurčo, 4. P. Kane, 18. Saad, 38. E. Gustafsson, 43. DeBrincat - 35. Little, 39. Scheifele. Střely na branku: 42:34. Diváci: 21.839. Hvězdy utkání: 1. Foster, 2. Jurčo, 3. Seabrook (všichni Chicago).

Calgary - Columbus 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Branky: 60. Stewart - 13., 24. a 56. Dubois, 3. Hännikäinen, 51. Nutivaara. Střely na branku: 38:28. Diváci: 18.967. Hvězdy utkání: 1. Bobrovskij, 2. Dubois, 3. Panarin (všichni Columbus)

Nashville - San Jose 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Branky: 6. Turris, 11. Arvidsson, 31. C. Smith, 51. R. Ellis, 60. Bonino - 7. Couture, 13. Dillon, 46. Boedker. Střely na branku: 32:42. Diváci: 17.543. Hvězdy utkání: 1. Arvidsson, 2. R. Ellis, 3. Saros (všichni Nashville).

Los Angeles - Arizona 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky: 20., 32. a 56. Carter, 60. Kopitar - 13. Connauton, 26. Domi. Střely na branku: 35:22. Diváci: 18.230. Hvězdy utkání: 1. Carter (Los Angeles), 2. Domi (Arizona), 3. D. Brown (Los Angeles).

Vancouver - Edmonton 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 36. Gagner, 43. D. Pouliot - 12. McDavid. Střely na branku: 30:36. Diváci: 17.833. Hvězdy utkání: 1. Markström (Vancouver), 2. McDavid (Edmonton), 3. D. Pouliot (Vancouver).