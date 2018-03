Účetní v Chicagu po 13 letech v brance. Čaroval proti hvězdě a diváci šíleli

Rozeberme si sled událostí, které předznamenaly Fosterův báječný den, na jehož konci vyjel pokynout 21 839 divákům v jednom z nejstarších svatostánků NHL jako první hvězda zápasu.

26letý Švéd Anton Forsberg, zamýšlený starter pro utkání proti Jets, se smolně zranil na rozcvičce těsně před prvním buly. Do branky Chicaga se proto postavil debutující Collin Delia. Třiadvacetiletý Američan lapal při své zámořské premiéře důstojně, inkasoval dvakrát z 27 střel a výrazně tak přispěl ke konečnému vítězství 6:2.

Jenže Dellia se závěrečného hvizdu nedočkal, ve 46. minutě kvůli křečím přenechal místo Fosterovi, který během rozcvičky po zranění Forsberga narychlo podškrábnul amatérský zkušební kontrakt.

Pro dokreslení situace: po úpravě ligových pravidel z minulého léta musí mít domácí celek na každém zápase k dispozici záložního gólmana, který v případě potřeby může nastoupit za oba týmy.

Ale zpět k panu účetnímu. Foster, jenž strážil branku v soutěžním zápase naposledy v roce 2005 v univerzitní lize NCAA, při premiéře odchytal čtrnáct minut a nádavkem bonusovou jednu vteřinu. Zastavil všech sedm střeleckých pokusů Jets a byl zvolen první hvězdou zápasu. Jedním slovem sen. Nebo šok… Diváci každý Fosterův zákrok, několik jich bylo z kategorie těžkých, zejména ten proti hvězdnému útočníkovi Jets Paulu Stastnemu, vítali hromovým aplausem!

VIDEO: Podívejte se na úžasné Fosterovo představení

"Šok přišel už ve chvíli, kdy jsem se musel převléknout do výstroje před utkáním. Co bylo dál? Pak už si na nic nevzpomínám. Je to sen, který mi už nikdo nevezme. Můžu jít spokojeně domů a říct svůj příběh mým dětem, které to zase budou vyprávět kamarádům," popsal životní zážitek sympatický Kanaďan.

"Je to opravdu šílené. Před pár hodinami jsem seděl u počítače a teď tady stojím před vámi poté, co jsem si zachytal v NHL," zářil v rozhovoru s novináři Foster.

Slova plná respektu přilétla i z úst slavného spoluhráče. "Chytal opravdu skvěle. Musím smeknout, předvedl několik důležitých zákroků. Všichni jsme se mu snažili maximálně pomoc," chválil před novináři nového parťáka Brent Seabrook, jenž si proti Winnipegu odkroutil 1000. zápas v NHL.

Slavná soutěž jako by podobné fantastické příběhy přitahovala. Možná si pamatujete na rok 2016 a kustoda Caroliny Jorgeho Alvese. Ten se na Silvestra postavil do branky Hurricanes proti Tampě na závěrečných 7,6 vteřiny. Prohru 1:3 ale neodvrátil.

"Pro nikoho není snadné jít do hry po skoro 50 minutách, natož pak pro někoho, kdo v soutěži ještě nikdy nechytal. Byl to pro něho velký okamžik," ocenil Fostera trenér Winnipegu Paul Maurice, jehož Jets mají jistotu účasti v play off. Blackhawks naopak v bojích o Stanley Cup budou chybět..